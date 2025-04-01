Дослідники попереджають: до AGI ще далеко, а уявлення людей про ШІ не відповідають реаліям

Провідні дослідники штучного інтелекту дійшли висновку, що поточна траєкторія розвитку ШІ навряд чи приведе до створення штучного загального інтелекту (AGI) - амбітної мети, до якої прагне індустрія, пише Gizmodo.

Про це йдеться в масштабному звіті Асоціації сприяння розвитку штучного інтелекту (AAAI) про майбутнє досліджень ШІ у 2025 році. У звіті, який об'єднує висновки 24 експертів і понад 450 опитаних дослідників, розглядаються питання від технічної інфраструктури до соціальних аспектів впровадження ШІ.

Одне з головних повідомлень звіту - індустрія перебуває під впливом перебільшеного ажіотажу. У розділі, присвяченому розриву між сприйняттям ШІ та реальністю, 79% респондентів визнали, що громадські уявлення про можливості ШІ не відповідають дійсності. Ще 90% вважають, що цей розрив заважає подальшим дослідженням, з яких 74% зазначають, що напрямки досліджень визначаються саме ажіотажем.

"Багато хто занадто охоче вірить у перебільшені очікування щодо ШІ", - сказав MIT-дослідник Родні Брукс, який очолював відповідну секцію, додавши, що "Цикл надочікувань Gartner" проявляється й тут: після надмірного ентузіазму часто слідує розчарування.

Штучний загальний інтелект (AGI) - це гіпотетичний рівень інтелекту машин, які зможуть навчатися і мислити, як людина. Ця мета вважається "святим Граалем" у сфері ШІ - вона здатна радикально змінити способи роботи в безлічі галузей: від планування подорожей до медичних послуг і освіти.

Втім, 76% опитаних дослідників погодилися, що просте масштабування нинішніх підходів у ШІ не призведе до досягнення AGI.

"Загалом відповіді свідчать про обережний, але послідовний підхід: дослідники наголошують на безпеці, етичному врядуванні, справедливому розподілі користі та поступових інноваціях. Вони виступають за співпрацю, а не за гонку за AGI", - йдеться у звіті.

Генрі Каутц, комп'ютерний науковець з Університету Вірджинії, який очолював розділ звіту, присвячений фактам та достовірності, вказав на те, як далеко просунулася ця сфера, але також і на те, як далеко їй ще належить пройти.

"П'ять років тому штучний інтелект здебільшого обмежувався вузькими завданнями", - зазначає Каутц. "Сьогодні він може керувати чат-ботами, які взаємодіють з громадськістю, але навіть найкращі моделі все ще дають правильні відповіді лише на половину тестових запитань".

Він додав, що одним із перспективних шляхів уперед може бути створення команд агентів ШІ, які співпрацюватимуть між собою та перевірятимуть один одного на достовірність. "Так ми зможемо підвищити довіру та надійність", - вважає Каутц.

Звіт дає зрозуміти, що спільнота ШІ намагається розв'язати фундаментальні питання - не лише про те, як створити кращі системи, але й про те, як керувати ними та застосовувати їх відповідально. У той час як у публічній дискусії часто домінують кричущі заголовки та корпоративні оголошення, дослідники тихо прокладають більш обережний курс.

Наразі бум штучного інтелекту не демонструє жодних ознак уповільнення. Але аналіз AAAI свідчить про те, що для того, щоб галузь виконала свої обіцянки, їй, можливо, доведеться переосмислити як свої методи, так і свої меседжі.