«20-30% коду, але не 90%»: голова IBM каже, що штучний інтелект не замінить програмістів

Генеральний директор IBM Арвінд Крішна вважає, що програмісти просто зможуть виконувати більше роботи. Штучний інтелект не створить понад третину коду.

Під час інтерв'ю Крішна зокрема розповів, що думає про перспективи штучного інтелекту у програмуванні. На його думку, він є лише цінною технологією, але не панацеєю. CEO IBM не погодився з нещодавнім прогнозом Даріо Амодея, генерального директора Anthropic, що 90% коду може бути написано ШІ протягом наступних трьох-шести місяців.

«Мені здається, що 20-30% коду може бути написано ШІ, але не 90%. Чи існують справді прості випадки використання? Так, але є велика кількість складних, де це буде нуль» - сказав Арвінд Крішна.

Він вважає, що штучний інтелект зробить програмістів продуктивнішими та підвищить продуктивність їхніх роботодавців, а не знищить професію програмістів, як передбачали деякі критики ШІ.

«Якщо ви можете створити на 30% більше коду з такою ж кількістю людей, ви збираєтеся написати більше коду чи менше? Історія показала, що найпродуктивніша компанія отримує частку ринку, тож ви можете виробляти більше продуктів, що дозволяє отримати більшу частку ринку».

Не те щоб IBM зацікавлена ​​у представленні штучного інтелекту як небезпечного. Компанія продає ряд продуктів та послуг на базі ШІ, включаючи допоміжні засоби кодування. Ця остання заява контрастує з планами Крішни, озвученими у 2023 році. Тоді він казав, що IBM планує призупинити наймання на позиції, котрі компанія може замінити ШІ.

Крішна порівняв суперечки про те, що штучний інтелект замінить працівників, із ранніми аргументами щодо калькуляторів або Photoshop, які нібито мали замінити математиків та художників. Він визнав, що навколо інтелектуальної власності існують нерозв'язані проблеми з навчанням ШІ, але кінцевий результат буде позитивним, і недооцінюваним.

«Це інструмент. Якщо якість, яку демонструють усі, стає кращою за допомогою цих інструментів, це актуально навіть для споживача - тепер ви споживаєте кращу якість».

Голова IBM передбачає, що ці інструменти згодом здешевшають. Попри велике енергоспоживання обладнання для ШІ, він вважає, зрештою ця технологія використовуватиме менше ніж 1% енергії, яку використовує сьогодні, завдяки новим методам, подібним до тих, які продемонструвала DeepSeek.





«Я думаю, що DeepSeek дав нам попередній перегляд того, що можна використовувати набагато менші моделі. Тепер виникає питання, чи потрібні вам справді великі моделі для початку?».

Попри поширення штучного інтелекту, Крішна не впевнений, що він допоможе людству отримати нові знання. Натомість Крішна вважає, що квантові обчислення (технологія, у яку IBM інвестує значні кошти) стануть ключем до прискорення наукових відкриттів.

«Штучний інтелект вчиться на вже створених знаннях, літературі, графіки тощо. Це не намагання з'ясувати, що станеться... Я не вірю, що нинішнє покоління штучного інтелекту приведе нас до того, що називається штучним загальним інтелектом... коли штучний інтелект може мати всі знання, які будуть повністю надійними та відповідатимуть на питання, окрім тих, на які намагались знайти відповідь Ейнштейн, Оппенгеймер чи всі лауреати Нобелівської премії разом узяті».

Переконання Арвіда Крішни відрізняються від заяв генерального директора OpenAI Сема Альтмана, який стверджував, що створення «надрозумного» ШІ цілком можливе протягом наступних кількох років та зможе значно прискорити інновації.