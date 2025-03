NASA запустило космічний телескоп SPHEREx за $488 млн — він покаже, що ховалось від «очей» Вебба та Хаббла

Космічна обсерваторія SPHEREx запропонує додаткові «панорамні» огляди до інфрачервоних знімків телескопа ім. Джеймса Вебба і допоможе розгадати деякі з найбільших таємниць Всесвіту.

SPHEREx разом із сонячними зондами PUNCH успішно стартував з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії на ракеті SpaceX Falcon 9 11 березня, а за кілька годин наземні диспетчери Лабораторії реактивного руху NASA вже успішно встановили з ним зв'язок. Далі на телескоп чекає період перевірки тривалістю в один місяць (калібрування, охолодження тощо), і після цього він зможе розпочати свою основну дворічну місію, яка серед іншого включатиме створення детальної 3D-карти неба.

Як і телескоп Джеймса Вебба, SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) працює з інфрачервоними хвилями.

Причина, за якою астрономів так цікавлять інфрачервоні хвилі, пов'язана з тим фактом, що Всесвіт розширювався з початку часів. І це розширення впливає на довжину світлових хвиль, які випромінюються такими цікавими об'єктами, як зірки й прямують до наших детекторів на Землі. Коротші сині хвилі можуть розтягуватись наче гумові стрічки й ставати довшими, зміщуючись у червоний діапазон, а при проходженні величезних космічних відстаней, це розтягнення стає настільки значним, що зрештою потрапляє в інфрачервону область електромагнітного спектра.

Загалом, це означає, що світло, що надходить від дуже віддалених об'єктів, невидиме для людських очей і більшості людських технологій, але не для таких потужних космічних телескопів, як Вебб (JWST) чи SPHEREx.

Дзеркала космічного телескопа SPHEREx під час складання.

Отриманий набір даних від SPHEREx дасть вченим ключове уявлення про деякі з найбільших питань у космології: як-от те, як галактики формуються та еволюціонують з часом, звідки походить вода та як виник наш Всесвіт.

NASA SPHEREx (у центрі) і сонячні зонди PUNCH (ліворуч і праворуч) після розгортання на орбіті Землі.

«Зробити знімок за допомогою JWST - це все одно, що сфотографувати людину», - сказав Шон Домагал-Голдман, виконувач обов'язків директора Відділу астрофізики в штаб-квартирі NASA. «SPHEREx фактично може перейти в режим панорами, коли ви хочете зняти велику групу людей і речі, що стоять позаду або навколо них».

SPHEREx у цифрах:

* Телескоп коштував близько $488 млн, а його розробка тривала 10 років.

* Він збере дані про явище, відоме під назвою космічна інфляція, яке відбувалось майже 14 мільярдів років тому - з 10-36 секунди після Великого Вибуху.

* Складе карту з понад 450 мільйонів галактик і робитиме близько 600 експозицій на день.

* Виконає понад 11 000 обертів протягом усього терміну запланованих досліджень і обертатиметься навколо Землі приблизно 14,5 раза на день.

* Облетить Землю на висоті близько 650 кілометрів.

* Збиратиме інформацію про склад і відстань до мільйонів галактик і зірок у 102 довжинах хвиль інфрачервоного світла.

* Створить 4 карти всього неба під час своєї місії, на кожну відведено по 6 місяців.