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NASA запустило космічний телескоп SPHEREx за $488 млн — він покаже, що ховалось від «очей» Вебба та Хаббла
10:41 13.03.2025 |
Космічна обсерваторія SPHEREx запропонує додаткові «панорамні» огляди до інфрачервоних знімків телескопа ім. Джеймса Вебба і допоможе розгадати деякі з найбільших таємниць Всесвіту.
SPHEREx разом із сонячними зондами PUNCH успішно стартував з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії на ракеті SpaceX Falcon 9 11 березня, а за кілька годин наземні диспетчери Лабораторії реактивного руху NASA вже успішно встановили з ним зв'язок. Далі на телескоп чекає період перевірки тривалістю в один місяць (калібрування, охолодження тощо), і після цього він зможе розпочати свою основну дворічну місію, яка серед іншого включатиме створення детальної 3D-карти неба.
Як і телескоп Джеймса Вебба, SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) працює з інфрачервоними хвилями.
Причина, за якою астрономів так цікавлять інфрачервоні хвилі, пов'язана з тим фактом, що Всесвіт розширювався з початку часів. І це розширення впливає на довжину світлових хвиль, які випромінюються такими цікавими об'єктами, як зірки й прямують до наших детекторів на Землі. Коротші сині хвилі можуть розтягуватись наче гумові стрічки й ставати довшими, зміщуючись у червоний діапазон, а при проходженні величезних космічних відстаней, це розтягнення стає настільки значним, що зрештою потрапляє в інфрачервону область електромагнітного спектра.
Загалом, це означає, що світло, що надходить від дуже віддалених об'єктів, невидиме для людських очей і більшості людських технологій, але не для таких потужних космічних телескопів, як Вебб (JWST) чи SPHEREx.
Отриманий набір даних від SPHEREx дасть вченим ключове уявлення про деякі з найбільших питань у космології: як-от те, як галактики формуються та еволюціонують з часом, звідки походить вода та як виник наш Всесвіт.
«Зробити знімок за допомогою JWST - це все одно, що сфотографувати людину», - сказав Шон Домагал-Голдман, виконувач обов'язків директора Відділу астрофізики в штаб-квартирі NASA. «SPHEREx фактично може перейти в режим панорами, коли ви хочете зняти велику групу людей і речі, що стоять позаду або навколо них».
SPHEREx у цифрах:
* Телескоп коштував близько $488 млн, а його розробка тривала 10 років.
* Він збере дані про явище, відоме під назвою космічна інфляція, яке відбувалось майже 14 мільярдів років тому - з 10-36 секунди після Великого Вибуху.
* Складе карту з понад 450 мільйонів галактик і робитиме близько 600 експозицій на день.
* Виконає понад 11 000 обертів протягом усього терміну запланованих досліджень і обертатиметься навколо Землі приблизно 14,5 раза на день.
* Облетить Землю на висоті близько 650 кілометрів.
* Збиратиме інформацію про склад і відстань до мільйонів галактик і зірок у 102 довжинах хвиль інфрачервоного світла.
* Створить 4 карти всього неба під час своєї місії, на кожну відведено по 6 місяців.
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