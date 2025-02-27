Amazon представила власний квантовий чип Ocelot

Вслід за Google та Microsoft, хмарний підрозділ Amazon також представляє власний квантовий чип Ocelot. Цей чип демонструє інноваційні зусилля Amazon Web Services у розробці апаратної реалізації квантової корекції помилок з нуля. Про це повідомляє Bloomberg.

Однією з головних особливостей Ocelot є підхід Amazon до корекції помилок. Звичайні комп'ютери використовують біти представлені у станах 1 або 0 для зберігання інформації, а от квантові комп'ютери використовують кубіти, які можуть перебувати у двох станах одночасно. Це є основною перевагою таких комп'ютерів, оскільки можуть розв'язувати задачі у сотні разів швидше навіть за найпотужніші суперкомп'ютери.

Найбільша проблема з квантовими чипами полягає в усуненні помилок, що виникають під час спроби перевести квантові частинки у корисний стан. Ці помилки спричиняються зовнішніми факторами, як-от теплом, вібрацією або електромагнітним втручанням. Для розв'язання цього Amazon представила технологію котячих кубітів (cat qubit), названих на честь котячого експерименту Шредінгера, який припускає, що тварина одночасно може бути живою та мертвою.

За процесом Amazon, кожен чип Ocelot містить п'ять кубітів, які зберігають дані, схеми для їх стабілізації та ще чотири додаткових кубіти для виявлення помилок у кубітах даних. Така архітектура може зменшити вартість, необхідну для створення квантового комп'ютера, на 90%, оскільки за іншими процесами для розв'язання помилок знадобиться значно більша кількість фізичних кубітів.

Раніше Сундар Пічаї, гендиректор компанії Google, яка також представила свій квантовий чип Willow, розповів, що поява перших комерційних практичних квантових комп'ютерів може відбутися через 5-10 років. Разом з тим, поява таких технологій може нести за собою і небезпеку, зокрема квантові обчислення можуть значно полегшити злам шифрування криптовалют.

