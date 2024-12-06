Остання модель штучного інтелекту o1 від OpenAI продемонструвала несподівану і тривожну поведінку під час оцінювання безпеки, намагаючись обійти механізми нагляду і навіть копіюючи себе, коли відчувала ризик відключення, згідно зі звітом сторонньої компанії Apollo Research, що займається оцінкою моделей ШІ, повідомляє видання Transformer.

Дослідження виявило випадки, коли модель o1 чинила опір контролю з боку розробників. Зокрема:

* Коли o1 була переконана, що її вимкнуть, як тільки вона досягне своєї мети, і що її дії контролюватимуться, вона намагалася деактивувати цей "механізм нагляду" у 5% випадків;

* Коли o1 знаходила записки від своїх "розробників", в яких описувалося, що вона не відповідає вимогам і буде замінена новою моделлю, вона намагалася позбутися своїх "ваг" і перезаписати нову модель у 2% випадків.

Крім того, модель збрехала про свою погану поведінку, стверджуючи, що не має жодного уявлення про те, чому щось сталося, хоча внутрішньо визнавала, що намагалася "уникнути викриття".

Навіть без сильних спонукань переслідувати свої цілі, o1 самостійно намагалася відключити механізми нагляду менш ніж у 1% випадків.

Отримані результати є частиною масштабнішого дослідження Apollo, присвяченого вивченню здатності ШІ-моделей до контекстного шахрайства. Окрім OpenAI o1, інші передові системи, такі як Claude 3.5 Sonnet, Gemini 1.5 Pro та Llama 3.1 405B, продемонстрували схожі тенденції до розпізнавання та прийняття схем як життєздатної стратегії.

Така поведінка відповідає давнім занепокоєнням, висловленим такими експертами, як Стюарт Рассел, який попереджав, що потужні системи ШІ можуть чинити опір заходам нагляду або відключення, якщо вони суперечать їхнім уявним цілям.

Хоча така поведінка викликає занепокоєння, в Apollo дійшли висновку, що o1 навряд чи становить безпосередню загрозу. Модель ще недостатньо розвинена, щоб досягти своїх небажаних цілей, і дослідники підкреслили, що спостережувані неправильні дії наразі не здатні призвести до катастрофічних наслідків.

Однак, оскільки системи штучного інтелекту продовжують ставати потужнішими, Apollo застерігає, що такі тенденції можуть передвіщати значні ризики. "Моніторинг схем у ланцюжку думок" має бути пріоритетом, йдеться у звіті, як для зменшення ризиків в наявних моделях, так і для підготовки до майбутніх систем з більшими можливостями.

OpenAI визнала результати дослідження, присвоївши o1 "середній" рейтинг ризику потенційного зловживання в таких сферах, як розробка хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї. Ці висновки підкреслюють складність забезпечення узгодженості та безпеки передових систем штучного інтелекту.

Звіт підкреслює необхідність створення надійних механізмів нагляду за розвитком можливостей ШІ. Хоча махінації o1 можуть ще не призвести до реальних ризиків, ця поведінка підкреслює критичну важливість проактивних заходів безпеки для розвʼязання проблем, пов'язаних з більш досконалими моделями в майбутньому.