Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Sony запатентувала контролер PlayStation з кнопкою «відмотати гру назад»

09:18 08.11.2024 |

Новини IT

Sony запатентувала контролер PlayStation з кнопкою «відмотати гру назад»

 

Недавній патент Sony описує майбутній PlayStation з окремою кнопкою Save State. Користувачам емуляторів цей режим нагадає функцію збереження та завантаження стану.

Замість налаштування функції повернення прив'язкою клавіш, як на емуляторах, або до комбінації кнопок, як на Switch, Sony планує реалізувати спеціальну кнопку для цієї функції - ймовірно, поблизу D-Pad.

«Користувач може увійти в режим перемотування з прямої гри за допомогою одного або декількох входів контролера, щоб переглянути нещодавню гру (наприклад, перемотування назад та вперед, відтворення тощо), а потім повернутися до гри».

Свого часу гра 2003 року Prince of Persia: Sands of Time для PlayStation 2, Xbox та Nintendo GameCube мала механіку Sands of Time, яка дозволяла гравцям змінити час, щоб скасувати неприємні ситуації. Ймовірно, подібна функція працюватиме не в усіх іграх.

Зрозуміло, у багатокористувацьких іграх нічого відмотати не можна, через синхронізацію станів між гравцями та сервером. Таку спеціальну кнопку можна було б використовувати лише в сольних іграх, і навіть там ідея є сумнівною і може зруйнувати ігровий досвід. Втім, у більшості ігор для цього і без кнопки використовуються збереження і завантаження.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Sony
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3589
  0,0973
 0,23
EUR
 1
 44,5642
  0,2268
 0,51

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9472  0,10 0,24 41,6444  0,03 0,07
EUR 44,2883  0,07 0,16 45,0439  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,11 0,27 41,3950  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес