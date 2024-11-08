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Sony запатентувала контролер PlayStation з кнопкою «відмотати гру назад»
09:18 08.11.2024 |
Недавній патент Sony описує майбутній PlayStation з окремою кнопкою Save State. Користувачам емуляторів цей режим нагадає функцію збереження та завантаження стану.
Замість налаштування функції повернення прив'язкою клавіш, як на емуляторах, або до комбінації кнопок, як на Switch, Sony планує реалізувати спеціальну кнопку для цієї функції - ймовірно, поблизу D-Pad.
«Користувач може увійти в режим перемотування з прямої гри за допомогою одного або декількох входів контролера, щоб переглянути нещодавню гру (наприклад, перемотування назад та вперед, відтворення тощо), а потім повернутися до гри».
Свого часу гра 2003 року Prince of Persia: Sands of Time для PlayStation 2, Xbox та Nintendo GameCube мала механіку Sands of Time, яка дозволяла гравцям змінити час, щоб скасувати неприємні ситуації. Ймовірно, подібна функція працюватиме не в усіх іграх.
Зрозуміло, у багатокористувацьких іграх нічого відмотати не можна, через синхронізацію станів між гравцями та сервером. Таку спеціальну кнопку можна було б використовувати лише в сольних іграх, і навіть там ідея є сумнівною і може зруйнувати ігровий досвід. Втім, у більшості ігор для цього і без кнопки використовуються збереження і завантаження.
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