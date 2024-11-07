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АНАЛІТИКА

Науковці розробили технологію живлення гаджетів через шкіру людини

13:35 07.11.2024 |

Новини IT

Науковці розробили технологію живлення гаджетів через шкіру людини

 

Дослідники з Університету Карнегі-Меллон (США) розробили технологію Power-over-Skin, яка дає змогу живити носимі пристрої за допомогою людського тіла.

У дослідницькій роботі зазначено, що людське тіло особливо ефективно проводить РЧ-енергію на частоті 40 МГц. Використання цієї енергії через «носимий приймач» дозволяє живити пристрої без застосування інвазивних методів. Дослідники зосередили більшість своїх зусиль на оптимізації цих приймачів для забезпечення зручного розміру, ваги, форм-фактора та енергоефективності. Приймач можна потенційно розмістити будь-де на тілі, і оскільки він ємнісний, то може працювати навіть через одяг.


Науковці продемонстрували роботу технології на кількох прототипах: Bluetooth-кільці з джойстиком, медичному патчі для моніторингу здоров'я та датчику впливу сонячного випромінювання з дисплеєм. У майбутньому цю технологію можуть використати для VR/AR-гарнітур.

За умови відсутності негативних побічних ефектів, технологія має потенціал стати революційною. Вона може забезпечувати живлення для простих пристроїв, таких як годинники, а також для різних носимих пристроїв, зокрема фітнес-трекерів і медичних датчиків. Однак, пристрої мають бути енергоефективними, адже система не може забезпечити живлення для потужних процесорів чи графічних чипів лише за допомогою РЧ-енергії, яку передає через тіло спеціальний передавач.

Науковці розробили технологію живлення гаджетів через шкіру людини

 

Водночас розташування на тілі та відстань передачі мають вирішальне значення. Команда дослідила чотири місця розташування передавача - підошва правої ноги, живіт, ліве зап'ястя та обличчя, які потенційно корисні для AR/VR гарнітур. Кожен передавач мав шість місць розташування приймача - правий гомілковостопний суглоб, задня частина шиї, грудина, лівий і правий біцепс та лівий вказівний палець - зазвичай там, де часто використовуються носимі пристрої. Найвища потужність, зареєстрована на тестовому пристрої, становила в середньому 1,53 мВт (за найкоротшої відстані між передавачем і приймачем), а найнижча потужність - 5,3 мкВт. Передача через одяг, хоча й можлива, знижувала ефективність.
За матеріалами: ITC.ua
 

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