Презентована українська гра The Demons Told Me to Make This Game, автори якої надихалися Disco Elysium та Slay the Princess

Розробники гри The Demons Told Me to Make This Game з української студії Haunted Dude презентували Steam-сторінку та перший трейлер свого проєкту. Про це вони розповіли на сайті Gamedev.DOU.ua.

The Demons Told Me to Make This Game - це наративна візуальна новела, детектив та рольова гра у якій ви маєте керувати потойбічною істотою, що здатна залізати в голову людям, говорити з ними та впливати на їх поведінку. Події гри відбуваються у маленькому американському містечку, яке потерпає від навали демонів та монстрів з іншого виміру. Група місцевих мисливців на демонів початківців намагається зупинити монстрів, але постійно програє та помирає. На щастя ваш протеже існує поза межами часу, тому може повернутися назад та спробувати інший шлях.

За словами розробників вони надихалися текстовою рольовою грою Disco Elysium, горор адвентюрою Slay the Princess, концепцією часової петлі та творами письменника Джейсона Парджіна, який працює під псевдонімом Девід Вонг у жанрі чорного гумору.

Хоча українська мова не вказана на сторінці Steam, автори планують додати її як тільки протестують та відшліфують гру англійською. Реліз The Demons Told Me to Make This Game заплановано на 2025 рік. Концепт та трейлер виглядають цікаво, тож додаємо гру до Списку бажаного.