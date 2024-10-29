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Електрошокер для бактерій: вчені розробили медичний пластир, який струмом знищує небезпечні мікроби
15:51 28.10.2024 |
Американські науковці створили електронний пластир, який за допомогою делікатних електричних імпульсів бореться з небезпечними бактеріями на шкірі.
У світі, де бактерії все частіше чинять опір антибіотикам, новий винахід під назвою BLAST може стати справжнім проривом. Цей «розумний» пластир прикріплюється до шкіри та генерує слабкі електричні імпульси, які примушують бактерії змінювати свою поведінку.
На першому етапі досліджень учені випробували пристрій на свинячій шкірі - вона найбільше нагадує людську за своєю структурою. Об'єктом експерименту стали бактерії Staphylococcus epidermidis. Ці мікроорганізми зазвичай захищають нашу шкіру від шкідливих мікробів, але якщо потрапляють усередину організму через медичні катетери чи інші пристрої - можуть спричинити серйозні інфекції.
Науковці виявили цікаву особливість: під дією електричного струму бактерії втрачають здатність створювати біоплівки - слизькі захисні шари, які допомагають їм колонізувати поверхні тіла. Для посилення ефекту дослідники додали до пластиру спеціальний гідрогель, який підтримує потрібний рівень кислотності шкіри.
Кожні десять хвилин упродовж 18 годин пристрій подавав десятисекундні електричні імпульси силою 1,5 вольта - приблизно як у кардіостимуляторі. Результати вразили навіть самих дослідників: кількість бактерій зменшилася в десять разів порівняно з контрольними зразками.
«Якщо тести покажуть такі ж результати на шкірі живих тварин і людей, цей пристрій допоможе запобігти бактеріальним інфекціям без превентивного призначення антибіотиків. А через п'ять років BLAST зможе з'явитися в лікарнях», - розповів Live Science співавтор дослідження, професор хімії Чиказького університету (США) Божі Тянь.
Наразі науковці планують протестувати BLAST на інших видах бактерій і провести випробування за участю живих організмів, перш ніж перейти до клінічних досліджень за участю людей.
Результати дослідження опубліковані в журналі Device.
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