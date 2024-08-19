Люди перестали читати інструкції. Чи зможе їх замінити штучний інтелект

Майкл Демпсі, Вілл Смейл, Кореспонденти з технологій / BBC

Чи заглядали ви в інструкцію з експлуатації, коли востаннє купували новий електронний пристрій?

Якщо ваша відповідь - рішуче "ні", ви не одні такі.

Дослідження показують, що багато людей навіть не намагається прочитати інструкцію з користування.

Опитування у Великій Британії показало, що кожний п'ятий користувач ігнорує посібник, тоді як у звіті США йдеться про 50% таких людей.

Каспар Герцберг, керівник британської фірми промислового програмного забезпечення Aveva, зазначає, що хороша інструкція йому до вподоби. "Я великий шанувальник буденних речей!" Але він також розуміє, що більшість людей миттєво кидають їх у кухонну шухлядку, аби ніколи не читати.

Споживач може собі дозволити не читати посібник користувача, але в світі промисловості все по-іншому. Інженери повинні точно знати, як працює техніка чи комп'ютерна система, з якою вони мають справу. Це стає особливо актуально, якщо виникає проблема, вирішити яку треба якнайшвидше.

Щоб допомогти таким працівникам, Aveva запустила систему ШІ, яка може читати та вивчати посібники з експлуатації від їхнього імені.

У своїй першій версії цей штучний інтелект запам'ятав технічні посібники для електромереж і вітрових турбін, якими керує материнська компанія Aveva Schneider Electric.

Він також постійно контролює обладнання за допомогою тисяч датчиків.

Ідея полягає в тому, що штучний інтелект може імітувати досвід старших інженерів із десятиліттями практичного досвіду.

Отже, як штучний інтелект може допомогти працівнику енергетики, який намагається знайти причину несправності?

Саймон Беннетт, керівник відділу інновацій у сфері штучного інтелекту Aveva, пояснює, що ШІ може визначити місце, скажімо, відключення електроенергії. Потім він заглиблюється в "монстр PDF інструкції".

На основі цього штучний інтелект через екран комп'ютера генерує різні уявлення про можливу проблему.

Він також може створювати 3-D-зображення ураженого обладнання, наприклад, турбіни. Беннет зазначив, що інженери цінують саме такі візуальні відповіді на їхні запитання.

Aveva називає систему своїм "промисловим помічником штучного інтелекту". У компанії кажуть, що мета - допомогти вирішити дилему, з якою стикається багато компаній - проблему досвідчених робітників, які з виходом на пенсію забирають із собою свої важко здобуті на практиці знання.

Якщо хтось новачок у своїй роботі, каже пан Герцберг, "штучний інтелект може скерувати його... і заглянути в посібник замість нього".

Або, як висловився Беннет: "Завдяки можливості поставити розумні запитання системі штучного інтелекту, нам не доведеться будити вночі якогось старого інженера на пенсії та розмовляти з ним телефоном цілу годину".

Коли Aveva створила систему штучного інтелекту, здатну шукати інформацію в посібниках з експлуатації, інші технологічні компанії розробили штучний інтелект, здатний створювати такі посібники.

Каліфорнійська технічна фірма Dozuki - одна з них. Розроблена на базі штучного інтелекту система CreatorPro може автоматично створювати посібник користувача на основі відео інженера, де він або вона виконує показує і розказує про процес.

"Користувач завантажує відео, і покрокова інструкція створюється автоматично", - каже Аллен Єнг, віцепрезидент із продуктів Dozuki. "ШІ вибирає текст для кожного кроку, і може автоматично перекладати його іншими мовами".

Наразі штучний інтелект створює відеоролики з текстом, який читають решта працівників. Єнг стверджує, що компанія працює над переходом від тексту до мовлення. В майбутньому штучний інтелект також надиктовуватиме інструкції через динамік комп'ютера.

Утім, створені штучним інтелектом інструкції з користування все-таки має завірити людина. "Ми експортуємо чернетки посібників, щоб інженери їх переглянули", - каже пан Єнг.

Повторюючи думки Aveva, Єнг додає, що продукт Dozuki має на меті допомогти компаніям впоратися зі старінням і виходом на песнію робочої сили виробничого сектору.

Бувають моменти, коли кожному з нас доводиться переглядати інструкцію з експлуатації

Тайська нафтохімічна компанія SCG Chemicals, яка от-от має почати використовувати штучний інтелект Aveva, теж зауважує проблему старіння робочої сили.

"Коли у молодших інженерів виникають проблеми, вони звертаються до експертів, проте багато досвідчених людей із нашої компанії йдуть на пенсію в найближчі п'ять років", - каже директор підрозділу Варіт Кріттафол. "Ми не можемо створити конвеєр експертів. У нашій системі понад 14 мільйонів документів. ШІ зможе швидко отримувати потрібну інформацію".

Scribe - ще одна технологічна фірма в Каліфорнії, яка дозволяє компаніям автоматично створювати посібники користувача за допомогою штучного інтелекту. У випадку Scribe ШІ створює інструкції на основі того, що користувач зробив на своєму комп'ютері.

"Як технологія працює на простому рівні... ви натискаєте кнопку запису і виконуєте процес, який би робили в будь-якому разі, і в той самий спосіб, що й зазвичай", - каже виконавчий директор Scribe Дженніфер Свіфт.

"Коли ви закінчили свою роботу, то зупиняєте запис, і ШІ автоматично створить покроковий письмовий посібник зі знімками екрана, інструкціями, заголовками. Він покаже, як виконати даний процес".

"Ви маєте повний контроль над тим, щоб редагувати, додавати до змісту, але річ у тім, що вам це непотрібно. Вся необхідна інформація автоматично міститься в цьому покроковому посібнику".

Стюарт Дафф, британський бізнес-психолог, який, за його словами, "працює з людьми, щоб зрозуміти, як вони поводяться на робочому місці", вважає, що штучний інтелект може запропонувати дієвий спосіб навіть для найкращого інженера.

На його думку, коли йдеться про гортання посібника, інженери нічим не відрізняються від інших людей.

"Більшість із них краще знайома з детальними інструкціями, а тому більш досвідчена і терпляча, коли звертається за інформацією", - каже він.

"Але особистісні вподобання також можуть відігравати важливу роль у використанні посібників інженерами. Дехто все-таки віддаватиме перевагу ширшій картині в голові та покладатиметься на інших в конкретиці. Саме тому штучний інтелект може запропонувати джерело важливих деталей із простим і ефективним доступом".