Створено найточніший на планеті атомний годинник, який втрачатиме секунду кожні 30 мільярдів років

Вчені з JILA, спільної установи Національного інституту стандартів і технологій (NIST) та Університету Колорадо в Боулдері, створили найточніший атомний годинник в історії.

Цей годинник, що працює на основі надохолоджених атомів стронцію, здатний відраховувати час з неймовірною точністю, втрачаючи всього одну секунду кожні 30 мільярдів років.

На відміну від стандартного атомного годинника, що використовує атоми цезію, новий пристрій оперує на оптичних частотах, що дає йому змогу "цокати" трильйони разів на секунду. Це досягнення не лише подвоює точність попередніх рекордсменів, а й відкриває можливості для вивчення тонких ефектів, передбачених загальною теорією відносності Ейнштейна, включно з впливом гравітації на час.

Така точність годинника критично важлива для космічних агентств, яким належить навігація космосом без помилок. Крім того, методи управління надохолодженими атомами можуть знайти застосування в квантових комп'ютерах, де атоми, охолоджені майже до абсолютного нуля, використовуються як кубіти.

Втрата однієї секунди кожні 30 мільярдів років означає, що якби такий годинник почав цокати на початку Всесвіту, то Всесвіт однаково мав би бути більш ніж удвічі старшим за свій нинішній вік, щоб годинник втратив хоча б секунду.