Симулятор виживання Soulmask від української студії Campfire потрапив у топ-5 найбільш продаваних ігор тижня в Steam

Опубліковано щотижневий чарт продажів цифрового магазину Steam.

Цього разу в чарті не відбулося несподіваних змін: на першому місці знову портативна консоль Steam Deck, а серед ігор найпопулярнішою платною грою стала Call of Duty.

Звертаємо увагу, що 31 травня в ранній доступ вийшов симулятор виживання Soulmask від українського розробника Campfire Studio. Гра отримала чудові відгуки та почала свій шлях у Steam з четвертого місця.





Завдяки великим знижкам у чарт продажів повернулися RDR 2, Rust і Monster Hunter: World.

Повний список десяти найприбутковіших товарів Steam з 28 травня до 4 червня має такий вигляд:

1. Steam Deck

2. Call of Duty

3. Elden Ring

4. Soulmask

5. Call of Duty: Modern Warfare III

6. Rust

7. Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT

8. Red Dead Redemption 2

9. F1 24

10.Monster Hunter: World

Найприбутковішими умовно-безкоштовними іграми тижня стали Counter-Strike, Destiny 2 і Dota 2.