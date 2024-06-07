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АНАЛІТИКА

Симулятор виживання Soulmask від української студії Campfire потрапив у топ-5 найбільш продаваних ігор тижня в Steam

10:41 07.06.2024 |

Новини IT

 

Опубліковано щотижневий чарт продажів цифрового магазину Steam.

Цього разу в чарті не відбулося несподіваних змін: на першому місці знову портативна консоль Steam Deck, а серед ігор найпопулярнішою платною грою стала Call of Duty.

Звертаємо увагу, що 31 травня в ранній доступ вийшов симулятор виживання Soulmask від українського розробника Campfire Studio. Гра отримала чудові відгуки та почала свій шлях у Steam з четвертого місця.


Завдяки великим знижкам у чарт продажів повернулися RDR 2, Rust і Monster Hunter: World.

Повний список десяти найприбутковіших товарів Steam з 28 травня до 4 червня має такий вигляд:

1. Steam Deck
2. Call of Duty
3. Elden Ring
4. Soulmask
5. Call of Duty: Modern Warfare III
6. Rust
7. Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
8. Red Dead Redemption 2
9. F1 24
10.Monster Hunter: World

Найприбутковішими умовно-безкоштовними іграми тижня стали Counter-Strike, Destiny 2 і Dota 2.
За матеріалами: gagadget.com
 

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