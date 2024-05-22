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Вчені створили смолу для 3D-друку очних лінз – це дозволить створювати доступніші індивідуальні інтраокулярні лінзи
15:51 21.05.2024 |
Дослідники з Університету Східної Англії розробили смолу, яка може змінити спосіб виробництва інтраокулярних лінз. Це штучні лінзи, які допомагають відновити ясність зору та інші стани очей після операції.
«Хоча можливість 3D-друку цих лінз ще знаходиться на ранніх стадіях, вона може значно покращити догляд за очима пацієнтів, запропонувавши безпрецедентні рівні кастомізації та точності дизайну, що потенційно призведе до кращих клінічних результатів», ─ каже д-р Арам Саїд, який керував дослідженням.
Нині інтраокулярні лінзи виготовляються з використанням методів обрешітки та формування. Ці традиційні методи обмежують складність конструкції лінзи та можливості індивідуального налаштування.
«3D-друк може значно покращити виробництво очних пристроїв, не лише підвищивши швидкість і точність у виробництві, але й забезпечивши більшу складність і індивідуальні налаштування дизайну», - пояснив д-р Саїд.
Команда розробників передбачає майбутнє, де 3D-друк можна буде поєднати з передовими технологіями візуалізації, зменшуючи потребу в коригуванні або ускладненнях для пацієнтів після операції. Кожен пацієнт зможе отримати 3D-друковані лінзи, індивідуально підігнані відповідно до його форми очей і вимог до зору, покращуючи зір і комфорт.
Переваги цієї смоли виходять далеко за рамки індивідуального догляду за зором. 3D-друковані інтраокулярні лінзи можуть стати знахідкою для економічно неблагополучних регіонів. Крім того, друкування лінз дозволять пришвидшити виробництво, зменшити витрати та створити складний дизайн лінз.
Оскільки 3D-друк може знизити витрати на виробництво лінз, це зробить їх більш доступними для ширшого кола пацієнтів у всьому світі. Це може призвести до покращення загального стану здоров'я та якості життя мільйонів людей. Крім того, можуть бути запропоновані складні форми та лінзи, виготовлені з нових матеріалів із покращеними оптичними характеристиками.
Зусилля дослідників Університету Східної Англії були визнані патентом США.
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