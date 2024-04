ChatGPT відтепер можна використовувати без реєстрації

OpenAI почала відкривати доступ до ChatGPT для користувачів без облікового запису. Компанія описала цей крок як частину своєї місії «зробити такі інструменти, як ChatGPT, широко доступними, щоб люди могли відчути переваги ШІ».

Такий підхід також надає компанії більше навчальних даних (для тих, хто не відмовився від передачі даних). Також це, можливо, спонукає більше користувачів створювати облікові записи та підписуватися на доступ до покращеної версії GPT-4 замість старішої моделі GPT-3.5, яку отримують безкоштовні користувачі.

При використанні ChatGPT без облікового запису на стандартному екрані із запитом «How can I help you today?» та вікном введення також доступні необов'язкові кнопки для реєстрації або входу. Компанія каже, що вона поступово розгортає доступ, тому у деяких користувачів ця можливість може бути ще недоступна.

OpenAI створила додаткові заходи безпеки для користувачів без облікового запису. У них відрізняються умови стосовно блокування описів та створення зображення в певних категоріях. Представник компанії сказав, що під час розробки цієї функції враховувалось, як користувачі GPT-3.5, які не увійшли до системи, можуть створити нові загрози. Команди, відповідальні за виявлення та припинення зловживань моделями штучного інтелекту, брали участь у створенні нової функції та будуть відповідним чином коригувати роботу, якщо з'являться несподівані загрози. Водночас для користувачів без облікового запису актуальні ті самі обмеження, що й для зареєстрованих користувачів.

Користувачі без облікового запису можуть вимкнути навчання моделей на основі їхніх даних. Це можна зробити через меню налаштувань, яке доступне через маленький знак питання праворуч від текстового поля. Для цього треба вимкнути перемикач «Improve the model for everyone».

За даними OpenAI, понад 100 млн людей у 185 країнах щотижня використовують ChatGPT. Ймовірно, цей крок дозволить залучити ще більше користувачів.