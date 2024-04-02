Telegram запустив монетизацію для власників каналів, в Україні вона не працює

Винагороду авторам виплачуватимуть у криптовалюті Toncoin, але не в Україні.

31 березня Telegram офіційно запустив програму монетизації для власників каналів, яку наприкінці лютого анонсував засновник популярного месенджера і, як відомо, ні разу «неросіянин» Павло Дуров.

Фактично програма запрацювала 31 березня. Відучора власники публічних каналів, які мають щонайменше 1000 підписників, можуть отримувати 50% від доходу від реклами, що показується в їхніх каналах. Всі виплати за програмою здійснюватимуться у криптовалюті Toncoin, що працює на базі блокчейну TON. Далі власники зможуть виводити свої винагороди без комісії або реінвестувати їх у рекламу в Telegram, колекційні публічні імена або розіграші передплат Premium.

Спеціально під нову програму монетизації месенджер впровадив новий тип оголошень, які користувачі можуть придбати за Toncoin. За останній час монета значно додала в ціні. На момент підготування новини ціна за одиницю Toncoin становить близько $5,25.

Щоб розпочати роботу з інструментом монетизації, потрібно просто увійти в акаунт на Рекламній платформі Telegram. Статистика монетизації доступна у Налаштуваннях каналу > Статистика > Монетизація. Виведення коштів для власників каналів стане доступним найближчими тижнями на Fragment. Важливо: наразі рекламні оголошення на базі TON не показуються в Україні, Ізраїлі, росії та Палестині. Програма монетизації відповідно також не працюватиме.

Залишається пригадати, Telegram запустив рекламу в жовтні 2021 року - через платформу Telegram Ads. Оголошення показують користувачам без Premium-підписки в публічних каналах із понад 1000 підписників після всіх публікацій.

У березні Telegram залучив $330 млн від продажу облігацій, причому випуск виявився "перепідписаний" (нижча дохідність, менший дисконт при розміщенні), а перед цим Дуров дав перше за сім років інтерв'ю, в якому розповів, що Telegram коштує $30 млрд, має 900 млн користувачів, вийде на IPO до березня 2026 року.

Питання (не)безпеки Telegram (особливо для військових) в контексті обговорення необхідності регулювання соцмереж як такого - наразі одне з найбільш дискусійних та обговорюваних. Нещодавно депутати зареєстрували перший закон про регулювання Telegram та інших соцмереж, але шанси документа за авторства депутата «ЄС» Миколи Княжицького потрапити на голосування у ВР близькі до нуля. Водночас очільник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов в нещодавньому інтерв'ю заявив, що Telegram становить проблему для нацбезпеки України, але водночас месенджер допомагає інформаційно впливати на людей на тимчасово окупованих територіях.