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В ukr.net пояснили, чому блокувався домен
23:08 08.03.2024 |
Блокування домену ukr.net у ніч на 7 березня відбулося через наявність на порталі трьох матеріалів, публікація яких заборонена ухвалою Вищого суду штату Каліфорнія округу Лос-Анджелес (США).
Про це йдеться у заяві пресслужби ukr.net.
"В ніч на 7 березня реєстратор доменних імен Network Solutions без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. З 01:35 до 17 години за київським часом стрічка новин UKR.NET та електронна пошта @UKR.NET були недоступні.
Як повідомив реєстратор, блокування відбулося через наявність на порталі UKR.NET трьох матеріалів, публікація яких заборонена ухвалою Вищого суду штату Каліфорнія округу Лос-Анджелес (Superior Court for the State of California for the County of Los Angeles) від 23 січня 2024 року за позовом (російського олігарха - ред.) Станіслава Кондрашова та компанії Telf AG", - пояснили в компанії.
У компанії повідомили, що відразу намагалися з'ясувати обставини блокування - згодом з'ясувалось, що блокування домену UKR.NET має юридичні підстави.
"З початком нового робочого дня в США, о 16:15 за київським часом, представник реєстратора проінформував, що вони вивчають проблему. За пів години блокування було знято.
Посольство України в США на цьому не зупинилися: Оксана Маркарова повідомила про те, що вони очікують на другу відповідь від компанії щодо аналізу причин блокування домену UKR.NET, щоб уникнути повторення подібного в майбутньому", - додали в УКРНЕТ.
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