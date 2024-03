В ukr.net пояснили, чому блокувався домен

Блокування домену ukr.net у ніч на 7 березня відбулося через наявність на порталі трьох матеріалів, публікація яких заборонена ухвалою Вищого суду штату Каліфорнія округу Лос-Анджелес (США).

Про це йдеться у заяві пресслужби ukr.net.

"В ніч на 7 березня реєстратор доменних імен Network Solutions без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. З 01:35 до 17 години за київським часом стрічка новин UKR.NET та електронна пошта @UKR.NET були недоступні.

Як повідомив реєстратор, блокування відбулося через наявність на порталі UKR.NET трьох матеріалів, публікація яких заборонена ухвалою Вищого суду штату Каліфорнія округу Лос-Анджелес (Superior Court for the State of California for the County of Los Angeles) від 23 січня 2024 року за позовом (російського олігарха - ред.) Станіслава Кондрашова та компанії Telf AG", - пояснили в компанії.

У компанії повідомили, що відразу намагалися з'ясувати обставини блокування - згодом з'ясувалось, що блокування домену UKR.NET має юридичні підстави.

"З початком нового робочого дня в США, о 16:15 за київським часом, представник реєстратора проінформував, що вони вивчають проблему. За пів години блокування було знято.

Посольство України в США на цьому не зупинилися: Оксана Маркарова повідомила про те, що вони очікують на другу відповідь від компанії щодо аналізу причин блокування домену UKR.NET, щоб уникнути повторення подібного в майбутньому", - додали в УКРНЕТ.