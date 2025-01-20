Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп: Дам TikTok 90 днів на продаж, а тих, хто не блокує застосунок, не будуть карати

 

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що надасть 90-денну відстрочку для китайських власників TikTok на продаж застосунку, і пообіцяв відсутність покарання для тих, хто не блокував застосунок до цього рішення. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп закликав компанії не блокувати застосунок.

Політик підтвердив, що у день своєї інавгурації 20 січня підпише виконавчий наказ, котрий надасть TikTok відстрочку від блокування. Згідно з американським законом, у 90-денний період соцмережу має придбати некитайський власник, в іншому ж випадку її заблокують у Штатах.

Обраний президент наголосив: у документі буде підтверджено відсутність жодної відповідальності для будь-якої компанії, яка допомогла запобігти вимкненню TikTok до підписання цього указу.

"Американці заслуговують побачити нашу захопливу інавгурацію в понеділок, а також інші події та розмови", - заявив Трамп.

Політик хотів би, щоб США мали 50% у новому спільному підприємстві. Він заявив, що без згоди США TikTok не існує, а з такою згодою застосунок міг би коштувати "сотні мільярдів доларів - можливо, трильйонів".

Водночас, згідно з ідеєю Трампа, таке спільне підприємство можна створити як із новими, так і зі старими власниками соцмережі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1257
  0,0472
 0,11
EUR
 1
 43,3684
  0,0484
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9229  0,16 0,39 42,6396  0,17 0,39
EUR 43,2625  0,16 0,38 44,0892  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1600  0,02 0,05 42,1800  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес