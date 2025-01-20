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Трамп: Дам TikTok 90 днів на продаж, а тих, хто не блокує застосунок, не будуть карати
08:46 20.01.2025 |
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що надасть 90-денну відстрочку для китайських власників TikTok на продаж застосунку, і пообіцяв відсутність покарання для тих, хто не блокував застосунок до цього рішення. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп закликав компанії не блокувати застосунок.
Політик підтвердив, що у день своєї інавгурації 20 січня підпише виконавчий наказ, котрий надасть TikTok відстрочку від блокування. Згідно з американським законом, у 90-денний період соцмережу має придбати некитайський власник, в іншому ж випадку її заблокують у Штатах.
Обраний президент наголосив: у документі буде підтверджено відсутність жодної відповідальності для будь-якої компанії, яка допомогла запобігти вимкненню TikTok до підписання цього указу.
"Американці заслуговують побачити нашу захопливу інавгурацію в понеділок, а також інші події та розмови", - заявив Трамп.
Політик хотів би, щоб США мали 50% у новому спільному підприємстві. Він заявив, що без згоди США TikTok не існує, а з такою згодою застосунок міг би коштувати "сотні мільярдів доларів - можливо, трильйонів".
Водночас, згідно з ідеєю Трампа, таке спільне підприємство можна створити як із новими, так і зі старими власниками соцмережі.
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