Intel планує запустити 1-нм техпроцес виробництва у 2027 році та інвестувати $100 млрд у виробничі потужності

Під час проведення заходу Intel Foundry Direct Connect компанія оголосила, що планує запустити виробництво/розробку вузла Intel 10A (аналог 1-нм) наприкінці 2027 року. Разом з тим виробництво на базі вузла 14A (1,4 нм) заплановане на 2026 рік. Компанія також працює над створенням у майбутньому повністю автономних фабрик на основі ШІ.

На слайді можна бачити, яку частку кремнієвих пластин компанія планує використовувати для виготовлення чипів на базі різних виробничих процесів.

У своїх попередніх анонсах Intel не вказувала дату початку використання свого майбутнього вузла 14A, але тепер оголосила, що почне відповідне виробництво у 2026 році. Що ще важливіше, Intel почне виробництво/розробку свого ще неанонсованого вузла 10A наприкінці 2027 року. Суфікс A в іменуванні вузлів Intel означає ангстрем (одиниця довжини, дорівнює 10⁻¹⁰ м або одній десятимільйонній міліметра), а 10 ангстремів перетворюються на 1 нм, тобто це перший вузол компанії класу 1-нм.

Intel не надала жодних подробиць про вузол 10A, але повідомила, що він повинен забезпечити двозначне покращення потужності/продуктивності. Покращення у порівнянні з вузлом 14A очікується на рівні 14-15%.

Intel планує агресивно нарощувати свої потужності з виробництва упаковок Foveros, EMIB, SIP та HBI. Це забезпечить постійне постачання передових процесорів зі складною упаковкою, включаючи HBM.

Разом з тим компанія має намір розширення своєї діяльності. На додаток до наявних виробничих потужностей Intel планує інвестувати $100 млрд у розширення та нові виробничі майданчики протягом наступних 5 років. Географічно розподілені виробничі потужності дозволять Intel мати глобальне резервування своїх операцій, а також пропонувати своїм клієнтам можливість використовувати ланцюг постачання, повністю розташований в Америці.

Також зазначається, що компанія значною мірою покладається на автоматизацію своїх виробничих потужностей. Зараз Intel планує використовувати штучний інтелект у всіх сегментах своїх виробничих потоків, від планування потужностей і прогнозування до підвищення виходу продукції та фактичних виробничих операцій. Часові рамки таких змін не називаються, проте вони повинні вплинути на кожен аспект діяльності компанії в майбутньому. Це включає впровадження ШІ «Коботів» (колаборативних роботів, які можуть працювати разом з людьми) і широку роботизовану автоматизацію у виробничому процесі.