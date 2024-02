EGS підбив підсумки року: 270 мільйонів активних користувачів, які витратили в магазині майже $1 млрд

Epic Games Store підбив підсумки 2023 року і поділився цікавою статистикою.

За 2023 рік кількість користувачів EGS зросла до 270 мільйонів: щодня в сервіс заходить 36,1 млн активних користувачів, а на місяць - 75 млн.

Не в останню чергу популярність EGS зростає завдяки щотижневим роздачам. Минулого року магазин подарував 86 ігор, вартість яких на одного користувача становить $2 тисячі. Загалом активовано 580 млн копій безкоштовних ігор.

У 2023 році каталог ігор EGS значно поповнився: видавці та розробники додали 1300 нових проєктів. Зараз Epic Games Store пропонує понад 2900 ігор, що на 88% більше, ніж у 2022 році.

За минулий рік користувачі витратили на ігри 950 млн доларів, що на 16% більше, ніж у 2022 році.

EGS назвав найпопулярніші ігри 2023 року. Список було розбито на три категорії:

Міфічні:

* Fortnite

* Genshin Impact

* Rocket League

* Dead Island 2

* Grand Theft Auto V

Легендарні:

* Hogwarts Legacy

* Alan Wake 2

* The Lord of the Rings: Return to Moria

* Red Dead Redemption 2

* FIFA 23

Епічні:

* EA SPORTS FC 24

* Dying Light

* Assassin's Creed Mirage

* STAR WARS Jedi: Survivor

* Dead by Daylight

* Cyberpunk 2077

* Honkai: Star Rail

* Fall Guys

* Destiny 2

* Sid Meier's Civilization VI