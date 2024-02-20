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АНАЛІТИКА

EGS підбив підсумки року: 270 мільйонів активних користувачів, які витратили в магазині майже $1 млрд

09:38 20.02.2024 |

Новини IT

 

Epic Games Store підбив підсумки 2023 року і поділився цікавою статистикою.

За 2023 рік кількість користувачів EGS зросла до 270 мільйонів: щодня в сервіс заходить 36,1 млн активних користувачів, а на місяць - 75 млн.

EGS підбив підсумки року: 270 мільйонів активних користувачів, які витратили в магазині майже $1 млрд

 

Не в останню чергу популярність EGS зростає завдяки щотижневим роздачам. Минулого року магазин подарував 86 ігор, вартість яких на одного користувача становить $2 тисячі. Загалом активовано 580 млн копій безкоштовних ігор.

EGS підбив підсумки року: 270 мільйонів активних користувачів, які витратили в магазині майже $1 млрд

 

У 2023 році каталог ігор EGS значно поповнився: видавці та розробники додали 1300 нових проєктів. Зараз Epic Games Store пропонує понад 2900 ігор, що на 88% більше, ніж у 2022 році.

За минулий рік користувачі витратили на ігри 950 млн доларів, що на 16% більше, ніж у 2022 році.

EGS назвав найпопулярніші ігри 2023 року. Список було розбито на три категорії:

Міфічні:

* Fortnite
* Genshin Impact
* Rocket League
* Dead Island 2
* Grand Theft Auto V

Легендарні:

* Hogwarts Legacy
* Alan Wake 2
* The Lord of the Rings: Return to Moria
* Red Dead Redemption 2
* FIFA 23

Епічні:

* EA SPORTS FC 24
* Dying Light
* Assassin's Creed Mirage
* STAR WARS Jedi: Survivor
* Dead by Daylight
* Cyberpunk 2077
* Honkai: Star Rail
* Fall Guys
* Destiny 2
* Sid Meier's Civilization VI
За матеріалами: gagadget.com
 

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