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Компанія Маска успішно вживила чіп у мозок людини
09:13 30.01.2024 |
Мільярдер Ілон Маск оголосив, що його компанія Neuralink вперше успішно імплантувала один зі своїх бездротових чіпів у мозок людини.
Підприємець повідомив у своїй соцмережі X, що перші результати роботи імплантованого пристрою багатонадійні: він добре визначає нервові імпульси, і пацієнт швидко одужує.
Чіп у мозку має стати сполучною ланкою між мозком людини та комп'ютером, і Neuralink обіцяє, що він допоможе у боротьбі зі складними неврологічними захворюваннями.
Neuralink - далеко не піонер у цій галузі: у ній уже багато років експериментують десятки фірм, і деякі з них досягли значних результатів.
Але все, що робить Маск, традиційно привертає особливу увагу - завдяки його послужному списку та нестримній саморекламі.
Американська влада видала компанії Маска ліцензію на випробування чіпа на людях у травні минулого року. Тестування за планом мають тривати шість років.
Як виглядає операція
Як пояснюють у компанії, операцію на мозку проводить робот. Він вживляє чіп із 1024 датчиками, найтоншими нитками-електродами, які повинні вловлювати імпульси, які випускають нейрони.
Чіп із датчиками вживлюють у ту ділянку мозку, яка, як пише Neuralink, контролює "наміри здійснити рух". Пристрій вловлює сигнали мозку і передає їх на зовнішній пристрій, який їх розшифровує і розуміє, який рух хоче зробити людина.
Ілон Маск у серії твітів у понеділок оголосив, що продукт його компанії називатиметься "Телепатія", і його встановлюватимуть насамперед людям із паралізованими кінцівками.
"Чіп дозволить керувати телефоном чи комп'ютером, а через них - майже будь-яким пристроєм, просто силою думки", - сказав Маск.
"Уявіть собі, якби Стівен Хокінг міг комунікувати швидше, ніж друкує професійна друкарка чи розпорядника аукціону»", - написав підприємець, згадавши знаменитого британського вченого, який страждав на "бічний аміотрофічний склероз" і був майже повністю паралізований.
Маск не перший
Конкуренти Neuralink працюють над чіпами, які взаємодіють із мозком, і досягають певних успіхів уже багато років.
Американська компанія Blackrock Neurotech вперше вживила в мозок пристрій для взаємодії з комп'ютером ще у 2004 році.
Компанія Precision Neuroscience, створена одним із засновників Neuralink, розробила імплант для паралізованих людей, який виглядає як шматочок дуже тонкої плівки. Його розміщують на поверхні мозку, і його вживлення потребує набагато менш складної операції, ніж чіп Neuralink.
Також у США під час двох нещодавніх експериментів дві окремі команди вчених за допомогою імпланту в мозок зчитували сигнали, коли людина подумки намагалася говорити, і перекладали ці сигнали на слова.
Сама Neuralink теж починала працювати без Ілона Маска - він її купив кілька років тому та залучив додаткові інвестиції у сотні мільйонів доларів.
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