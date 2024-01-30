Компанія Маска успішно вживила чіп у мозок людини

Мільярдер Ілон Маск оголосив, що його компанія Neuralink вперше успішно імплантувала один зі своїх бездротових чіпів у мозок людини.

Підприємець повідомив у своїй соцмережі X, що перші результати роботи імплантованого пристрою багатонадійні: він добре визначає нервові імпульси, і пацієнт швидко одужує.

Чіп у мозку має стати сполучною ланкою між мозком людини та комп'ютером, і Neuralink обіцяє, що він допоможе у боротьбі зі складними неврологічними захворюваннями.

Neuralink - далеко не піонер у цій галузі: у ній уже багато років експериментують десятки фірм, і деякі з них досягли значних результатів.

Але все, що робить Маск, традиційно привертає особливу увагу - завдяки його послужному списку та нестримній саморекламі.

Американська влада видала компанії Маска ліцензію на випробування чіпа на людях у травні минулого року. Тестування за планом мають тривати шість років.

Як виглядає операція

Як пояснюють у компанії, операцію на мозку проводить робот. Він вживляє чіп із 1024 датчиками, найтоншими нитками-електродами, які повинні вловлювати імпульси, які випускають нейрони.

Чіп із датчиками вживлюють у ту ділянку мозку, яка, як пише Neuralink, контролює "наміри здійснити рух". Пристрій вловлює сигнали мозку і передає їх на зовнішній пристрій, який їх розшифровує і розуміє, який рух хоче зробити людина.

Ілон Маск у серії твітів у понеділок оголосив, що продукт його компанії називатиметься "Телепатія", і його встановлюватимуть насамперед людям із паралізованими кінцівками.

"Чіп дозволить керувати телефоном чи комп'ютером, а через них - майже будь-яким пристроєм, просто силою думки", - сказав Маск.

"Уявіть собі, якби Стівен Хокінг міг комунікувати швидше, ніж друкує професійна друкарка чи розпорядника аукціону»", - написав підприємець, згадавши знаменитого британського вченого, який страждав на "бічний аміотрофічний склероз" і був майже повністю паралізований.

Маск не перший

Конкуренти Neuralink працюють над чіпами, які взаємодіють із мозком, і досягають певних успіхів уже багато років.

Американська компанія Blackrock Neurotech вперше вживила в мозок пристрій для взаємодії з комп'ютером ще у 2004 році.

Компанія Precision Neuroscience, створена одним із засновників Neuralink, розробила імплант для паралізованих людей, який виглядає як шматочок дуже тонкої плівки. Його розміщують на поверхні мозку, і його вживлення потребує набагато менш складної операції, ніж чіп Neuralink.

Також у США під час двох нещодавніх експериментів дві окремі команди вчених за допомогою імпланту в мозок зчитували сигнали, коли людина подумки намагалася говорити, і перекладали ці сигнали на слова.

Сама Neuralink теж починала працювати без Ілона Маска - він її купив кілька років тому та залучив додаткові інвестиції у сотні мільйонів доларів.