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Штучний інтелект виявив нову речовину для більш безпечних батарей
22:44 10.01.2024 |
Дослідники корпорації Microsoft і Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії США (PNNL) за допомогою штучного інтелекту виявили нову речовину, яку можна використовувати в більш безпечних і довговічних батареях.
Дослідники використовували платформу Microsoft Azure Quantum Elements (AQE), що об'єднує високопродуктивні обчислення і штучний інтелект, для пошуку нових матеріалів для батарей.
Спочатку вони задали AQE запит про матеріали, що використовують менше літію. Система запропонувала 32 млн різних кандидатів.
Далі дослідники застосували фільтри штучного інтелекту, щоб відібрати найбільш стабільні матеріали. Таких виявилося вже 500 000.
Потім учені проаналізували, наскільки добре кожен із запропонованих матеріалів може проводити енергію. Також вони змоделювали рух атомів і молекул усередині кожної речовини.
Ще один фільтр дав змогу оцінити практичність кожного кандидата з точки зору вартості виробництва і доступності компонентів.
У результаті всіх етапів відбору залишилося 23 потенційні матеріали, з яких 18 були абсолютно новими сполуками. Одне з них вчені синтезували в лабораторії та протестували в макеті батареї.
Таким чином, завдяки штучному інтелекту вченим вдалося за 80 годин провести відбір із 32 млн варіантів до одного багатообіцяючого кандидата для нового типу батарей.
Крім цього, у виявленій речовині використовується комбінація літію та натрію. За оцінками Microsoft, новий матеріал дасть змогу скоротити використання натрію в батареях на 70% у порівнянні з традиційними технологіями. У теорії це дасть змогу розробити твердотілу батарею, безпечнішу за сучасні літій-іонні акумулятори, виготовлені на основі рідких електролітів,
Однак вченим ще належить провести сотні тестів прототипів на основі цієї речовини, перш ніж вона зможе застосовуватися в комерційних продуктах.
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