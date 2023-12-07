Аналіз крові покаже, як швидко старіють наші органи

Вчені розробили аналіз крові, який показує, наскільки швидко старіють внутрішні органи людини - подібно до технічного огляду автомобіля. І він навіть передбачатиме, які з них незабаром відмовлять.

Команда Стенфордського університету каже, що вони можуть моніторити 11 основних органів, зокрема серце, мозок і легені.

Науковці випробували діагностику на тисячах дорослих, переважно середнього або старшого віку.

Результати показують, що кожен п'ятий відносно здоровий дорослий віком від 50 років може мати принаймні один орган, який швидко старіє.

Крім того, 1-2% мають кілька органів, які виглядають "старшими", ніж їхній хронологічний вік.

Дослідники кажуть, що хоча ідея такої перевірки лякатиме пацієнтів, вона може дати шанс лікарям вчасно втрутитися та змінити ситуацію.

Знання про те, які органи швидко старіють, допоможе виявити, які проблеми зі здоров'ям загрожують людині, пишуть дослідники в журналі Nature.

Розрив у віці органів

Наприклад, "занадто старе" для свого віку серце підвищує ризик серцевої недостатності, тоді як мозок, який швидко старіє, може бути більш схильним до деменції.

У дослідженні швидке старіння одного або кількох органів пов'язано з вищим ризиком певних захворювань і смерті протягом наступних 15 років.

Вчені перевіряли наступні органи:

* Мозок

* Серце

* Печінка

* Легені

* Кишківник

* Нирки

* Жирова тканина

* Кровоносні судини (артерії)

* Імунна система

* М'язи

* Підшлункова залоза

Аналіз крові вимірює рівні тисяч білків, щоб зрозуміти, які органи старіють з різною швидкістю.

Закономірності у білках виявилися специфічними для певних органів.

Дослідники навчили алгоритм робити прогнози, використовуючи численні результати аналізів крові та дані пацієнтів.

"Коли ми порівняли біологічний вік кожного з цих органів у кожної людини з його аналогами серед великої групи людей без явних серйозних захворювань, ми виявили, що у 18,4% людей у віці 50 років і старше принаймні один орган старів значно швидше, ніж у середньому", - пояснив один із дослідників доктор Тоні Вісс-Корей.

"І ми виявили, що ці люди мають підвищений ризик захворювання цього конкретного органу в наступні 15 років", - додав він.

Зараз університет подав документи для патентування цього аналізу.

Водночас потрібно провести додаткові дослідження, щоб перевірити, наскільки він справді ефективний у прогнозуванні віку та здоров'я органів.

Деякі з попередніх робіт доктора Вісса-Корея свідчать про те, що процес біологічного старіння не є постійним, а відбувається сплесками, зі швидкими прискореннями у людей між 30 і 40 роками, після 60 та від 70 до 80 років.

Професор Джеймс Тіммонс, експерт з питань здоров'я та хвороб, пов'язаних із віком, Лондонського університету королеви Марії також вивчав кров'яні маркери біологічного віку. Його робота зосереджена не на білках, а на змінах у генах.

Він каже що останні висновки доктора Вісса-Корея вражають, але потребують перевірки на більшій кількості людей, особливо на молодших та різного етнічного походження.

"Це старіння чи новий спосіб раннього виявлення біомаркерів вікових захворювань? Автори віддають перевагу першому, але я думаю, що друге також не виключене", - каже він.

"Якщо ми зможемо підтвердити ці результати у 50 000 або 100 000 осіб, це означатиме, що, спостерігаючи за станом окремих органів у начебто здорових людей, ми зможемо знайти органи, які зазнають прискореного старіння, і лікувати людей до того, як вони захворіють", - каже доктор Вісс-Корей.

Водночас професор Пол Шейлз, експерт з біології старіння з Університету Глазго, вважає, що для того, щоб створити найточнішу картину здоров'я людини, важливо дивитися на все тіло, а не лише на окремі органи.

Керолайн Абрахамс з благодійної організації Age UK також зазначила, що необхідно зважати на те, як люди можуть почуватися, маючи такі знання про свої органи.

Якщо такі аналізи почнуть широко використовувати, каже вона, разом із ними людям необхідно буде надавати також емоційну та клінічну підтримку.