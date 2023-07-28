Виробник мікросхем AMD інвестує 400 мільйонів доларів в Індію до 2028 року

Американський виробник мікросхем Advanced Micro Devices (AMD) заявив у п'ятницю, що протягом наступних п'яти років інвестує в Індію близько 400 мільйонів доларів і побудує свій найбільший дизайнерський центр в технологічному центрі Бенгалуру.

Про це оголосив технічний директор AMD Марк Папермастер на щорічній конференції з напівпровідників, яка розпочалася в п'ятницю в Індії, пише Reuters.

Серед інших спікерів конференції - голова Foxconn Янг Лю та генеральний директор Micron Санджай Мехротра.

"Незважаючи на те, що уряд Моді запізнився, він намагається залучити інвестиції в сектор мікросхем, що зароджується в Індії, щоб затвердити свою репутацію як центру виробництва мікросхем.

AMD заявила, що відкриє свій новий кампус дизайн-центру в Бенгалуру до кінця цього року і створить 3 000 нових інженерних посад протягом п'яти років", - пише агентство.

"Наші індійські команди продовжуватимуть відігравати ключову роль у наданні високопродуктивних та адаптивних рішень, які підтримують клієнтів AMD по всьому світу", - сказав Папермастер.

Новий кампус площею 500 тис квадратних футів збільшить кількість офісів AMD в Індії до 10. В країні вже працює понад 6 500 співробітників компанії.

Чіпи AMD використовуються в широкому спектрі пристроїв - від персональних комп'ютерів до центрів обробки даних. Компанія зі штаб-квартирою в Санта-Кларі, штат Каліфорнія, також працює над чіпом штучного інтелекту, який стане конкурентом лідера ринку Nvidia.

На відміну від свого головного конкурента Intel, AMD передає виробництво розроблених нею чіпів стороннім виробникам, таким як тайванська TSMC.

TSMC і південнокорейська Samsung є одними з небагатьох елітних виробників мікросхем у світі, які освоїли передове виробництво мікросхем - технологію, за яку зараз змагаються багато країн, щоб уникнути потрясінь у ланцюжку поставок, таких, з якими зіткнулися під час пандемії.

У 2021 році Індія представила програму стимулювання виробництва мікросхем вартістю 10 мільярдів доларів, але план зазнав невдачі, оскільки жодна компанія досі не змогла отримати дозвіл на створення заводу з виробництва мікросхем, що є центральним елементом амбіцій Моді.