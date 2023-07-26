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АНАЛІТИКА

OpenAI закриває інструмент для розпізнавання тексту, написаного ШІ – через низьку точність

14:33 26.07.2023 |

Новини IT

 

Класифікатор ШІ від OpenAI припинив роботу з 20 липня, повідомляє компанія в блозі.

«Ми вивчаємо відгуки та досліджуємо більш ефективні методи класифікації тексту», - заявили в OpenAI.

OpenAI визнала, що класифікатор з самого початку працював не надто ефективно і часто видавав помилкові відповіді, позначаючи текст людини, як такий, що писав генеративний ШІ. В компанії думають, що більша кількість даних для навчання, зможе виправити цю проблему у майбутньому.

Водночас розробник ChatGPT зосередиться й на механізмах, які дозволять класифікувати аудіо- чи візуальний контент - як створений ШІ або людиною.

Вірусний чатбот від OpenAI дебютував восени 2022 року, активізувавши ШІ галузь та наблизивши сучасну технологію до широких мас. Декілька секторів підняли тривогу щодо створених ШІ текстів і зображень - викладачі зокрема хвилювалися, що студенти більше не навчатимуться й просто дозволятимуть ChatGPT писати за них домашні завдання. Пізніше школи Нью-Йорка навіть заборонили використання чатбота.

Інша проблема - здатність подібних чатботів надавати неправдиву інформацію як факт (чатбот Google Bard, до прикладу, відзначився цим вже у рекламному ролику). Уряди нині ще не придумали як контролювати генеративний ШІ й вдалися лише до деяких обмежень у його використанні, та й самі компанії-розробники, здається, теж не знають як приборкати цю технологію й примусити працювати належним чином.
За матеріалами: ITC.ua
 

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