OpenAI та Google будуть позначати водним знаком створений ШІ контент

В Білому домі заявили, що контент, що був створений за допомогою штучного інтелекту буде позначено водним знаком. Зокрема на це зголосились OpenAI, Google і Meta.

Про це заявив американський президент Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Байдена, компанії штучного інтелекту добровільно взяли на себе зобов'язання перед Білим домом запровадити такі заходи, як позначення водяних знаків на створеному штучним інтелектом контенті, щоб допомогти зробити цю технологію безпечнішою.

"Ці зобов'язання є багатообіцяючим кроком, але нам потрібно ще багато працювати разом", - сказав президент.

Компанії, до яких також входять Anthropic, Inflection, Amazon.com і партнер OpenAI Microsoft, пообіцяли ретельно тестувати системи перед їх випуском і ділитися інформацією про те, як зменшити ризики та інвестувати в кібербезпеку.

За даними видання, цей крок розглядається як перемога для зусиль адміністрації Байдена щодо регулювання технології, яка пережила бум інвестицій і популярності серед споживачів.

"Ми вітаємо лідерство президента в об'єднанні технологічної індустрії, щоб виробити конкретні кроки, які допоможуть зробити штучний інтелект безпечнішим, безпечнішим і кориснішим для суспільства", - йдеться в повідомленні Microsof.

Регулювання штучного інтелекту

В 2022 році штучний інтелект почав стрімко розвиватись. Поштовхом для цього став реліз бота ChatGPT, який почали активно використовувати в безлічі сфер. Через це країни вдаються до регулювання галузі штучного інтелекту.

Генеральний директор компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, закликав Конгрес Сполучених Штатів регулювати штучний інтелект. Відомо, що Сенатори США проводять секретні брифінги щодо цього питання.

Також, Європейський Союз готує історичний закон, який регулюватиме використання ШІ. Докладніше про те, які обмеження штучного інтелекту планують запровадити, - у матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що днями Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй вперше проведе офіційне обговорення штучного інтелекту цього тижня в Нью-Йорку.