Глава AMD Ліза Су: «Штучний інтелект домінуватиме у розробці мікросхем»

Ліза Су, виконавча директорка AMD, вважає, що зрештою інструменти штучного інтелекту домінуватимуть у розробці мікросхем, оскільки складність процесорів зростає в геометричній прогресії.

На Всесвітній конференції зі штучного інтелекту (WAIC) очільниця AMD заявила, що штучний інтелект домінуватиме в деяких областях проєктування мікросхем. Також вона наголосила на необхідності міждисциплінарної співпраці для покращення дизайну чипів.

Марк Пейпермайстер, головний технічний директор AMD, раніше зазначив, що розробка чипів - ідеальний додаток для ШІ. AMD вже використовує ШІ у розробці та тестуванні. Компанія має намір широко використовувати генеративний ШІ в майбутніх інструментах для проєктування мікросхем.

Один з етапів розробки, де застосування ШІ може бути ефективним - розміщення елементів схеми та маршрутизація зв'язків між ними. ШІ допомагає оптимізувати логічні блоки для підвищення продуктивності та зниження енергоспоживання. Здатність ШІ безперервно виконувати ітерації та вчитися значно прискорює оптимізацію компонування. За словами Пейпермайстра, використання ШІ в майбутньому розшириться до безпосереднього проєктування мікроархітектури, але для цього потрібно вирішити низку питань інтелектуальної власності.

Використання ШІ у тестуванні скорочує час виявлення помилок розробки на всіх етапах. Також ШІ допомагає створювати тестові шаблони. Мільярди транзисторів у чипі вимагають всебічного охоплення тестами для забезпечення надійності кінцевого продукту.

Розробкою інструментів автоматизації електронного проєктування (EDA) займаються три основні виробники: Ansys, Cadence та Synopsys. Цього року остання запустила Synopsys.ai, перше комплексне рішення EDA на основі штучного інтелекту. Воно дозволяє використовувати ШІ на всіх етапах розробки мікросхем, від проєктування до виробництва.