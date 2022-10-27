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АНАЛІТИКА

Більшість бізнес-проєктів у метавсесвіті закриються до 2025 року — аналітики Canalys

12:34 27.10.2022 |

Новини IT

 

Віра Марка Цукерберга в метавсесвіт залишається непохитною, але її поділяють далеко не всі. Наприклад, дослідницька компанія Canalys прогнозує, що до 2025 року більшість бізнес-проєктів у метавсесвіті буде закрито.

Підрозділ Meta Reality Labs, який займається пристроями віртуальної реальності та проєктом Metaverse, втратив близько $16 млрд з початку минулого року. Тепер він змушений скорочувати витрати та пускати під ніж деякі проєкти. Але Цукерберг, як і раніше, вважає, що метавсесвіт згодом принесе сотні мільярдів, якщо не трильйони доларів. І це попри скептицизм, який розділяє половина всіх підлітків та деякі співробітники Meta.

До табору скептиків приєдналася і компанія Canalys. На форумі Channels Forum головний аналітик компанії Метью Болл запитав:

«Метавсесвіт - це наступний цифровий рубіж чи роздута грошова яма?»

Зазначається, що в цей напрямок вже інвестовано «десятки мільярдів доларів», а барометром можуть бути витрати та затримки власного прогресу Meta.

Болл також відзначив вплив поточної глобальної економічної ситуації на метавсесвіт. В умовах зростання інфляції та втрати робочих місць багато людей намагаються звести кінці з кінцями. Вони максимально спрямовують ресурси на повсякденні витрати на проживання, такі як оренда, харчування та комунальні послуги. Тому інвестування у віртуальні предмети, такі як NFT, навряд буде пріоритетним.

Водночас Болл визнає, що ігри - це одна з областей, де метавсесвіт може досягти успіху, як і «розваги для дорослих», але бізнес-сектор зазнає труднощів.

Разом з тим дослідницька компанія Gartner більш оптимістична щодо метавсесвіту. Передбачається, що до 2026 року чверть населення світу проводитиме не менше однієї години на день за покупками, роботою, спілкуванням чи навчанням у віртуальному світі, при цьому 30% організацій пропонуватимуть товари чи послуги у цьому цифровому просторі.

За матеріалами: ITC.ua
 

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