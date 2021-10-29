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Британские учёные придумали оптическую запись с плотность в 10 тыс. раз выше, чем на дисках Blu-ray
19:06 29.10.2021 |
Исследователи из Саутгемптонского университета (Великобритания) придумали метод высокоплотной записи данных с помощью лазеров на стекле, который назвали пятимерным (5D). В ходе экспериментов на квадратное стекло площадью 1 дюйм2 они записали 6 Гбайт данных, что в перспективе может дать 500 Тбайт на диске форм-фактора Blu-ray. Но проблемой остаётся низкая скорость записи на уровне 225 Кбайт/с - на запись тестовых данных ушло 6 часов.
Запись осуществляется с помощью двух лазеров, один из которых, по-видимому, опорный, а второй кодирующий. Последний короткими фемтосекундными импульсами делает углубления в стекле. Информация кодируется как поляризацией, так и интенсивностью света. Для считывания данных датчик изображения снимает пространственную картинку, полученную с помощью опорного луча. Подобную технологию 10-15 лет назад называли голографической записью и активно изучали многие компании. Все они забросили разработки или отложили в долгий ящик, но британцы не сдались.
Конечно, скорость записи остаётся серьёзной проблемой, но достигнутый результат, отмечают разработчики, намного лучше, чем они могли продемонстрировать четыре года назад. В 2017 году скорость записи составляла 3 Кбайт/с и сегодня этот показатель улучшен в 75 раз. Что же, британским учёным есть к чему стремиться. Компания Microsoft, например, два года назад смогла записать на квадрат кварцевого стекла со сторонами 75 мм 75,6 Гбайт данных и, судя по всему, с более высокой скоростью. Это примерно на четверть больше по объёму, чем добились британцы.
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