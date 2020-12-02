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Только небольшой процент от всего использования Tor приходится на доступ к даркнету
16:48 02.12.2020 |
Принято считать, что браузер Tor используется в основном для доступа к даркнету, в том числе к незаконном контенту. Однако, согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, дела обстоят совсем по-другому - только небольшой процент от всего времени работы с Tor приходится на посещение сайтов в даркнете.
В течение восьми месяцев исследователи отслеживали небольшую часть пользователей анонимного браузера. Поскольку Tor не позволяет узнавать реальную историю посещений, эти посещения были разделены на две категории - легитимные ресурсы, в том числе соцсети, и подпольные сайты в даркнете. Как оказалось, на посещение сайтов в даркнете приходится только 6,7% от всего времени работы в браузере. Стоит также отметить, что не все сайты Глубинной паутины содержат незаконные материалы.
Как показало исследование, в демократических странах нелегальные ресурсы посещаются чаще, чем в странах с тоталитарным режимом. Так, в демократических странах на посещение нелегальных ресурсов приходится 7,8% от всего времени в Tor, а в странах, ограничивающих свободу пользователей в интернете, - только 4,8%. То есть, жители демократических государств чаще используют анонимайзеры для доступа к запрещенному контенту, а в странах с ограничениями пользователи обращаются к Tor для обхода цензуры и посещения легитимных сайтов, запрещенных на некоторых территориях (например, Facebook в Китае).
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