Lisuan G100: китайська відеокарта випередила NVIDIA RTX 4060

Китайська відеокарта від Lisuan Technology пройшла перший тест у Geekbench із результатами на рівні сучасних середньобюджетних рішень конкурентів.

Схоже, що Lisuan Technology випустила нову ревізію свого графічного прискорювача Lisuan G100. Він має 48 основних обчислювальних блоків із максимальною частотою до 2000 МГц і 12 ГБ відеопам'яті. Заявлені характеристики суттєво відрізняються у кращу сторону від початкової версії з 32 Compute Units, 300 МГц та 256 МБ, яка близько місяця тому «засвітилася» у Geekbench й продемонструвала продуктивність на рівні дуже старої GeForce GTX 660 Ti. Ймовірно, тоді тестувався ранній прототип.

Оновлені характеристики новинки вже більше нагадують сучасні GPU і, наприклад, за кількістю обчислювальних блоків карта не відстає від представленої у травні AMD Radeon RX 9070 GRE (48 Compute Units) та NVIDIA GeForce RTX 5070 (48 Streaming Multiprocessors), яка вийшла у березні. Звісно, напряму порівнювати виконавчі модулі різних архітектур некоректно, але певне загальне уявлення отримати можна. Про архітектуру TrueGPU відомо лише те, що Lisuan Technology розробила її з нуля, без використання сторонньої інтелектуальної власності.

Поки що карта відзначилась лише проходженням тесту продуктивності на платформі OpenCL у Geekbench. Результат склав 111 290 балів. Якщо порівняти його із середніми результатами інших відеокарт у даному бенчмарку, то вийде, що G100 показала на 2% вищу продуктивність ніж Intel Arc A770, на 10% - ніж NVIDIA RTX 4060, і аж на 27% - ніж AMD Radeon RX 9060 XT. Водночас RTX 5060 навпаки випереджає G100 на 9%.

Найближчим часом Lisuan Technology має провести презентацію новинки, про це компанія повідомила в офіційному акаунті WeChat. Тож невдовзі маємо дізнатися про G100 ще більше інформації.