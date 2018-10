Pixel 3 и 3 XL: чем отвечают конкурентам новые смартфоны Google

В рамках официального мероприятия под названием Made by Google 2018, состоявшегося 9 октября в Нью-Йорке, корпорация Google анонсировала новое семейство флагманских смартфонов Pixel 3. Как и предыдущее, третье поколение включает две модели - базовую и XL.





Дисплей

Обе модификации получили OLED-матрицы. Обладателем самой большой диагонали дисплея ожидаемо стал Pixel 3 XL. Он оборудован 6,3-дюймовой панелью с соотношением сторон 18,5:9, вырезом в верхней части и разрешением 2960 × 1440 пикселей.

Дисплей Pixel 3 XL имеет вырез, а также большие диагональ и разрешение

Pixel 3 оснащён 5,5-дюймовым экраном с пропорциями 18:9 и разрешающей способностью 2160 × 1080 точек. Кроме размеров дисплей базовой версии от экрана модификации XL отличает отсутствие выреза.

Остальные характеристики матриц Pixel 3 и 3 XL одинаковы. Они включают поддержку технологий HDR и Always On, а также различные цветовые режимы. Особенно производитель выделяет функцию усиления насыщенности цветов с расширением цветового охвата sRGB на 10 %. Также отмечается, что на экране Always On демонстрируются не только время, дата и пропущенные события, но и название проигрываемой композиции. Дисплеи защищены стеклом Gorilla Glass 5, такая же стеклянная панель применяется и на задней части корпуса.

5,5-дюймовый экран Pixel 3, несмотря на более скромные характеристики, тоже выполнен на OLED-матрице

Автономность

Радикальных изменений в ёмкости аккумуляторов обеих новинок не произошло. Крупный Pixel 3 XL обзавёлся немного менее ёмкой батареей (3430 мА·ч), чем его предшественник, а источник питания в младшей версии Pixel 3, наоборот, оказался немного больше (2915 мА·ч).

Важные нововведения наблюдаются во вспомогательных функциях системы питания смартфонов. Во-первых, увеличилась мощность «быстрого» проводного зарядного устройства - с 10,5 до 18 Вт. Google обещает, что с ним 15-минутная подзарядка обеспечит телефонам примерно 7 часов автономной работы.

Во-вторых, появилась беспроводная зарядка Qi. Фирменная станция Pixel Stand выдаёт 10 Вт мощности, что сопоставимо с блоком питания USB Type-C, шедшим в комплекте с Pixel 2.

Фотовозможности

С аппаратной точки зрения тыльные камеры Pixel 3 и 3 XL одинаковы и не изменились по сравнению с серией Pixel 2. Речь идёт об одинарном 12,2-Мп модуле формата 1/2,55" с широкоугольным объективом светосилой f/1,8. Камера содержит 1,4-мкм пиксели и укомплектована системой оптической стабилизации, а также автофокусом Dual Pixel PDAF.

Главные изменения следует искать в программном обеспечении фотомодулей, которое не обошлось без добавления в алгоритмы обработки изображений возможностей на базе искусственного интеллекта.

В арсенале камеры имеется усовершенствованный режим расширения динамического диапазона HDR+ и опция Top Shot. Последняя задействует технологии машинного обучения для отслеживания качества снимков: чтобы все объекты переднего плана были чёткими, лица с улыбками и с открытыми глазами. Для достижения максимального соответствия перечисленным требованиям камера делает серию снимков, из которых выбирает лучший.

Ввиду отсутствия второго модуля, который бы мог обеспечить оптический зум, приближение в фотокамерах Pixel 3 и 3 XL реализовано за счёт программной обработки кадра. Функция Super Res Zoom также использует искусственный интеллект и призвана минимизировать последствия применения цифрового зума.

Видео смартфоны записывают в формате 4K при частоте лишь 30 кадров в секунду. Частоты 60 и 120 fps можно получить только в режиме 1080p, а 240 fps доступны и вовсе при 720p.

Гораздо более существенные перемены произошли с фронтальной камерой. Она хоть и осталась 8-мегапиксельной, но теперь состоит из двух модулей. Первый оснащён объективом с диафрагмой f/1,8 и фокусным расстоянием 28 мм, второй относится к классу сверхширокоугольных (19 мм) и обладает меньшей светосилой (f/2,2). За счёт вышеперечисленных особенностей «фронталка» Pixel 3 и 3 XL может менять угол обзора с 75° на 97°.

Звук

Оба представителя серии Google Pixel 3 оборудованы стереодинамиками, которые расположены на лицевой панели. Один находится в верхней рамке (у модели XL в «чёлке»), другой размещён на нижнем отступе, иногда в народе называемом «подбородком».

Разъём 3,5 мм для проводных наушников отсутствует, вместо него штатная гарнитура задействует порт USB Type-C. В комплект поставки включён переходник с USB-C на гнездо для штекеров «мини-джек».

Аппаратная и программная платформы

С точки зрения аппаратной основы третье поколение смартфонов Pixel сенсации не делает. Процессор здесь типичный для всех Android-флагманов 2018 года - Qualcomm Snapdragon 845. Единственная его особенность - сниженная до 2,5 ГГц тактовая частота. Остальные характеристики чипсета, включая интегрированный графический ускоритель Adreno 630, стандартны.

Объём оперативной памяти во всех версиях Google Pixel 3 составляет 4 Гбайт, различается только вместимость встроенного флеш-накопителя. Она составляет 64 либо 128 Гбайт в зависимости от цены. Предустановленная операционная система - «чистый» Android 9.0 Pie.

Прочие характеристики

Сканер отпечатков достался смартфонам Pixel 3 классический, в виде контактной площадки на задней панели, и в этом плане новинки ничем не отличаются от предшественников. А вот защиту от воды и пыли разработчики улучшили - теперь она реализована по стандарту IP68, то есть допускает «утопление» устройств на глубине до 2 метров длительностью до получаса.

В Европе Google Pixel 3 и 3 XL начнут продаваться 2 ноября. Цена Pixel 3 с 64 Гбайт памяти составит €860, 128-гигабайтная версия обойдётся в €960. Pixel 3 XL в аналогичных модификациях будет стоить €960 и €1060 соответственно. Покупатели смогут выбирать между белым (Clearly White), чёрным (Just Black) и розовым (Not Pink) цветами корпуса.