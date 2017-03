Космический корабль Dragon американской компании SpaceX доставил на Землю груз с Международной космической станции (МКС). Грузовой аппарат на парашютах приводнился в Тихом океане у северных берегов полуострова Калифорния.

Американский корабль Dragon доставил на Землю груз с Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в твиттере SpaceX. "Успешная доставка научного и исследовательского груза NASA с МКС подтверждена", - говорится в сообщении. Грузовой аппарат на парашютах опустился в Тихом океане близ северной части полуострова Калифорния.

Как пояснило NASA, Dragon доставил на Землю, в частности, образцы биологических и биотехнологических опытов, результаты научных исследований и познавательных программ. Космическому ведомству США и некоммерческому научному Center for the Advancement of Science in Space (Центру содействия науке в космосе) важно получить ряд образцов в свое распоряжение не позднее чем через 48 часов после возвращения корабля на Землю.

Поэтому около расчетной зоны приводнения дежурили сотрудники компании, которым теперь предстоит оперативно поднять на борт судна капсулу с грузом общим весом 2,5 т. Сам Dragon планируется позже доставить на полигон SpaceX в местечке Макгрегор (штат Техас).

Dragon был запущен к МКС 19 февраля 2017 г. Он доставил на космическую станцию багаж для обеспечения жизнедеятельности команды космической станции, а также оборудование для проведения научных экспериментов.

SpaceX также планирует предпринять попытку запуска в космос многоразовой ракеты-носителя до конца текущего месяца. Как сообщает издание Spaceflight Now, старт ракеты-носителя Falcon 9 был намечен на 27 марта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Однако, как ожидается, он будет сдвинут на пару дней из-за недавней отсрочки с запуском спутника связи EchoStar XXIII. Его SpaceX вывела на орбиту на два дня позже, чем планировалось.

Первую ступень ракеты Falcon 9 предполагается сделать многоразовой, что позволило бы существенно экономить при космических запусках. Компании уже неоднократно удавалось посадить первую ступень носителя после старта на морскую платформу. Тем не менее повторных запусков таких носителей до сих пор не производилось. В нынешнем году SpaceX, как заявила ранее ее президент Гуинн Шотуэлл, рассчитывает осуществить шесть пусков первых ступеней ракеты Falcon 9, побывавших в космосе.