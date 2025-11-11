Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків

Ірландський бюджетний авіаперевізник Ryanair оголосив, що вже з середи, 12 листопада, вимагатиме від пасажирів використовувати цифрові посадкові талони, згенеровані в застосунку компанії, таким чином назавжди відмовившись від паперових квитків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.

У Ryanair розповіли, що пасажири тепер мають отримувати цифрові посадкові талони через мобільний додаток авіакомпанії. Без талона на телефоні чи планшеті мандрівники не зможуть сісти на літак.

Також авіакомпанія заявила, що цей крок є частиною її цифрової стратегії та спрямований на спрощення реєстрації, одночасно зменшуючи вплив на навколишнє середовище.

Як пояснили у компанії, ініціатива може щорічно заощаджувати понад 300 тонн паперових відходів.

Зазначається, що якщо смартфон загубиться або розрядиться, мандрівники зможуть отримати безкоштовний посадковий талон в аеропорту до проходження безпекового контролю, а якщо проблема виникне вже після проходження безпекового контролю, то інформація вже буде в системі Ryanair, і персонал біля виходу на посадку допоможе їм.

Водночас авіакомпанія наголошує, що найважливіше для мандрівників - це зареєструватися онлайн перед польотом.

Пасажири, які ігнорують нагадування про онлайн-реєстрацію, зможуть отримати роздруковані квитки в аеропорту за певну плату, яка коливається від 30 євро в Іспанії, 40 євро в Австрії до 55 євро в інших країнах ЄС та у Великій Британії.

Голова Ryanair Майкл О'Лірі очікує «деяких проблем на початку» цієї нової політики.

Нещодавно в інтерв'ю британській газеті Independent він зазначив, що вже понад 80% клієнтів авіакомпанії користуються додатком компанії.

Авіакомпанія, одна з найбільших у Європі, очікує перевезти близько 13 мільйонів пасажирів цього місяця, як порівняти з майже 20 мільйонами у травні та рекордними 207 мільйонами за цей фінансовий рік.