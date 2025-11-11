Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків

10:08 11.11.2025 |

Транспорт

 

Ірландський бюджетний авіаперевізник Ryanair оголосив, що вже з середи, 12 листопада, вимагатиме від пасажирів використовувати цифрові посадкові талони, згенеровані в застосунку компанії, таким чином назавжди відмовившись від паперових квитків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.

У Ryanair розповіли, що пасажири тепер мають отримувати цифрові посадкові талони через мобільний додаток авіакомпанії. Без талона на телефоні чи планшеті мандрівники не зможуть сісти на літак.

Також авіакомпанія заявила, що цей крок є частиною її цифрової стратегії та спрямований на спрощення реєстрації, одночасно зменшуючи вплив на навколишнє середовище.

Як пояснили у компанії, ініціатива може щорічно заощаджувати понад 300 тонн паперових відходів.

Зазначається, що якщо смартфон загубиться або розрядиться, мандрівники зможуть отримати безкоштовний посадковий талон в аеропорту до проходження безпекового контролю, а якщо проблема виникне вже після проходження безпекового контролю, то інформація вже буде в системі Ryanair, і персонал біля виходу на посадку допоможе їм.

Водночас авіакомпанія наголошує, що найважливіше для мандрівників - це зареєструватися онлайн перед польотом.

Пасажири, які ігнорують нагадування про онлайн-реєстрацію, зможуть отримати роздруковані квитки в аеропорту за певну плату, яка коливається від 30 євро в Іспанії, 40 євро в Австрії до 55 євро в інших країнах ЄС та у Великій Британії.

Голова Ryanair Майкл О'Лірі очікує «деяких проблем на початку» цієї нової політики.

Нещодавно в інтерв'ю британській газеті Independent він зазначив, що вже понад 80% клієнтів авіакомпанії користуються додатком компанії.

Авіакомпанія, одна з найбільших у Європі, очікує перевезти близько 13 мільйонів пасажирів цього місяця, як порівняти з майже 20 мільйонами у травні та рекордними 207 мільйонами за цей фінансовий рік.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7220  0,09 0,22 42,2670  0,10 0,24
EUR 48,3427  0,08 0,17 48,9397  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,16 0,39 41,9300  0,16 0,39
EUR 48,6100  0,55 1,14 41,6400  6,46 13,42

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес