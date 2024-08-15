Китайський аналог Hyperloop успішно пройшов тести: мета — 1000 км/год

Китай здійснив ще один успішний тест свого аналога Hyperloop - надшвидкісного потяга на магнітній подушці, який планують розігнати до 1000 кілометрів на годину.

Китайська корпорація аерокосмічної науки й промисловості (China Aerospace Science and Industry Corporation) провела нові випробування надшвидкісного потяга на магнітній подушці. Тест відбувся на 2-кілометровому трубопроводі з низьким вакуумом у провінції Шаньсі на півночі Китаю.

За повідомленням державного інформаційного агентства Сіньхуа, демонстрація показала здатність передової транспортної системи виконувати «контрольовану навігацію, стабільну левітацію та безпечну зупинку».





Китайська система, як і інші версії маглев-технології, використовує магнітну левітацію для усунення тертя між потягом і коліями. Це забезпечує плавніший і швидший рух. Труби з низьким вакуумом також зменшують опір повітря, дозволяючи потягам рухатися швидше з меншими витратами енергії.

Хоча деякі західні ЗМІ повідомили, що китайська транспортна система нещодавно досягла швидкості 1000 км/год, це не відповідає дійсності. У звіті не згадували конкретна досягнута швидкість, натомість зазначали, що технологія все ще «прагне досягти» цих надвисоких швидкостей.

Попередні випробування показали, що транспортний засіб здатний розвивати швидкість понад 623 км/год на повномасштабному випробувальному треку.

Після нещодавнього тесту в Китаї компанії в США сподіваються, що ця новина може відновити інтерес (і, безсумнівно, інвестиції) до технології Hyperloop в інших частинах світу.

Андрес де Леон (Andrés de León), генеральний директор американської компанії HyperloopTT, прокоментував:

«Нещодавній успіх Китаю із системою T-Flight чітко демонструє, що технологія гіперлупа - це не віддалена мрія, а реальність, яка швидко наближається. Цей прорив підкреслює величезний потенціал гіперлупа як майбутнього транспорту, що пропонує безпрецедентну швидкість, ефективність і стійкість».





