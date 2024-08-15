Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китайський аналог Hyperloop успішно пройшов тести: мета — 1000 км/год

10:59 15.08.2024 |

Транспорт

Китайський аналог Hyperloop успішно пройшов тести: мета — 1000 км/год

 

Китай здійснив ще один успішний тест свого аналога Hyperloop - надшвидкісного потяга на магнітній подушці, який планують розігнати до 1000 кілометрів на годину.

Китайська корпорація аерокосмічної науки й промисловості (China Aerospace Science and Industry Corporation) провела нові випробування надшвидкісного потяга на магнітній подушці. Тест відбувся на 2-кілометровому трубопроводі з низьким вакуумом у провінції Шаньсі на півночі Китаю.

За повідомленням державного інформаційного агентства Сіньхуа, демонстрація показала здатність передової транспортної системи виконувати «контрольовану навігацію, стабільну левітацію та безпечну зупинку».


Китайська система, як і інші версії маглев-технології, використовує магнітну левітацію для усунення тертя між потягом і коліями. Це забезпечує плавніший і швидший рух. Труби з низьким вакуумом також зменшують опір повітря, дозволяючи потягам рухатися швидше з меншими витратами енергії.

Хоча деякі західні ЗМІ повідомили, що китайська транспортна система нещодавно досягла швидкості 1000 км/год, це не відповідає дійсності. У звіті не згадували конкретна досягнута швидкість, натомість зазначали, що технологія все ще «прагне досягти» цих надвисоких швидкостей.

Попередні випробування показали, що транспортний засіб здатний розвивати швидкість понад 623 км/год на повномасштабному випробувальному треку.

Після нещодавнього тесту в Китаї компанії в США сподіваються, що ця новина може відновити інтерес (і, безсумнівно, інвестиції) до технології Hyperloop в інших частинах світу.

 Андрес де Леон (Andrés de León), генеральний директор американської компанії HyperloopTT, прокоментував:

«Нещодавній успіх Китаю із системою T-Flight чітко демонструє, що технологія гіперлупа - це не віддалена мрія, а реальність, яка швидко наближається. Цей прорив підкреслює величезний потенціал гіперлупа як майбутнього транспорту, що пропонує безпрецедентну швидкість, ефективність і стійкість».
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3262
  0,0202
 0,05
EUR
 1
 45,5497
  0,3540
 0,78

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9171  0,10 0,25 41,5114  0,11 0,27
EUR 44,9850  0,04 0,10 45,7575  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1550  0,18 0,44 41,1750  0,18 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес