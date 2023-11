Фінська корабельня передала замовнику найбільший у світі круїзний лайнер

Фінська корабельня Meyer Turku передала компанії-замовнику Royal Caribbean International найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas (Ікона морів). Про це повідомлено на сайті американської компанії.

"Це офіційно: після більш ніж семи років мрій та 900 днів проєктування й будівництва тисячами експертів компанія Royal Caribbean International вітає довгоочікувану Icon of the Seas у родині на знаменному святі на корабельні Meyer Turku у Турку, Фінляндія", - йдеться у пресрелізі Royal Caribbean International.





Представники Royal Caribbean підписали акт приймання-передання на урочистій церемонії на борту нового лайнера. Водночас були присутні понад 1200 суднобудівників та членів екіпажу.

"Icon of the Seas - найбільший у світі, але перш за все найсучасніший у світі круїзний лайнер. Разом з Royal Caribbean ми поставили високу планку з дизайну, технологій, безпеки та зниження енергоспоживання. Я безмірно пишаюся всіма, хто брав участь у цьому проєкті" - сказав генеральний директор Meyer Turku Тім Меєр.

Icon of the Seas почне здійснювати круїзи з Майамі наприкінці січня 2024 року.

Круїзний лайнер Icon of the Seas працює на зрідженому природному газі (LNG), його валова місткість складає 250 800 тонн. На судні встановлено шість двигунів Wärtsilä сумарною потужністю 67500 кВт. Двигуни можуть працювати як на LNG, так і на традиційних видах палива.

На судні передбачено інші можливості використання альтернативних джерел енергії.

Екіпаж судна становить 2350 осіб, місткість - 5610 пасажирів при двомісному розміщенні або 7600 пасажирів за максимальної місткості.

Icon of the Seas має 20 палуб з сімома басейнами та шістьма водними гірками. Компанія стверджує, що на судні є найвищий водоспад (17 метрів), найвища водна гірка, найбільший аквапарк та перший на всіх лайнерах підвісний басейн.

Довідка. Royal Caribbean International - американська круїзна компанія зі штаб-квартирою в Майамі, США. Материнська компанія Royal Caribbean Cruises Ltd. за допомогою 42 суден під брендами п'яти дочірніх підприємств: Celebrity Cruises, Royal Caribbean International, Pullmantur Cruises[en] (якій належить також авіакомпанія Pullmantur Air), Azamara Club Cruises[en] і CDF Croisières de France[en] тримає під контролем 25,6% світового круїзного ринку. Всі судна, починаючи з 1991 року мають of the Seas в кінці назви.