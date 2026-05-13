Фінансові новини
- |
- 13.05.26
- |
- 01:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Rheinmetall налагоджує масове виробництво ударних БпЛА дальністю до 100 км
18:06 12.05.2026 |
Найбільший оборонний концерн Німеччини Rheinmetall переходить до серійного виробництва баражуючих боєприпасів FV-014. Новий дрон-камікадзе з дальністю польоту до 100 км виготовлятимуть на переобладнаному заводі у Нойсі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Focus, про це заявив генеральний директор концерну Армін Паппергер під час онлайн-зборів компанії.
"Ми переходимо до серійного виробництва цієї системи (баражуючого боєприпаса FV-014, - ред.) на майданчику в Нойсі", - сказав Паппергер.
Розробили у рекордні терміни
За словами очільника Rheinmetall, дрон-камікадзе моделі FV-014 розробили у рекордні терміни - лише за кілька місяців.
Згідно з характеристиками:
Сам дрон збирається у ФРН, а бойова частина - в Італії. Під його виробництво Rheinmetall переобладнує свій колишній завод автозапчастин у Нойсі.
Призначення баражуючого боєприпасу
Баражуючий боєприпас призначений для одноразового використання: апарат запускається з контейнера, злітає в повітрі та шукає ціль. Якщо за відведений час ціль не знайдено, дрон здійснює контрольоване падіння.
Зазначається, що Бундесвер уже замовив такі літальні апарати на суму 300 млн євро, а рамкова угода передбачає можливість подальших замовлень.
Перші поставки очікуються наступного року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
|Допомога Україні на €90 млрд: Британія планує приєднатися до ініціативи ЄС
|ЗМІ повідомляють про план Франції обміняти вигідну угоду з Грецією на 43 Mirage для України
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Економіка офісного здоров'я: як облаштування спорткуточка впливає на прибутковість бізнесу
У РУБРИЦІ
|Rheinmetall налагоджує масове виробництво ударних БпЛА дальністю до 100 км
|Проєкт смартфона Трампа акумулював $59 млн, однак дата виходу й повернення грошей під сумнівом
|Україна закликає до «аеропортного перемир’я» з РФ за участі Євросоюзу
|Європа створює альтернативу ракетам зі США: новий проєкт компанії з українсько-російським керівництвом
|Множинне громадянство: Україна тепер має відповідні домовленості з 33 країнами
|ЄС готується офіційно долучитися до Спецтрибуналу щодо агресії Росії — Каллас
Бізнес
|Дешеві електромобілі для Європи: Ford і Geely готують партнерство
|Chrome почав приховано встановлювати великі ШІ-моделі на комп’ютери користувачів — дослідники
|У Google попереджають про наслідки можливого доступу ЄС до пошукових даних компанії
|Рейтинг AnTuTu: iQOO 15 Ultra — найпотужніший Android-флагман квітня
|Microsoft роз’яснила, чому апдейти Windows 11 виглядають як технічна помилка
|Microsoft поступилася користувачам: оновлення Windows 11 дозволять відкладати назавжди
|Windows 11 виходить за межі 16 ГБ: Microsoft готує перехід до 32 ГБ