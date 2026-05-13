Проєкт смартфона Трампа акумулював $59 млн, однак дата виходу й повернення грошей під сумнівом

У червні 2025 року родина чинного президента США Дональда Трампа запустила власний мобільний сервіс та анонсувала смартфон T1 Phone. Відтоді навколо нього з'явилося багато чуток і спекуляцій, однак навіть попри це він уже приніс $59 мільйонів. Наразі головне питання полягає в тому, чи відбудеться його вихід взагалі.

Як пише Moneywise, близько 590 000 людей зробили депозит вартістю $100 за смартфон при початковій ціні $499. Попри те, що понад пів мільйона людей чекають на пристрій, жодна з них його досі не отримала, хоча його реліз спершу обіцяли ще наприкінці літа минулого року.

Після цього Trump Mobile неодноразово переносила реліз, спершу на осінь 2025 року, тоді на грудень, згодом на березень 2026-го, а у квітні цілком змінила дизайн сайту, прибравши дату виходу. Тоді ж компанія представила оновлений дизайн смартфона, який раніше показували журналістам.

Представники Trump Mobile заявляли, що для користувачів, які робили депозит у $100, загальна вартість залишиться на рівні $499, однак для потенційних нових покупців, які захочуть купити T1 Phone у майбутньому, він коштуватиме "менше ніж $1000".

Trump Mobile також оновила умови попереднього замовлення. У них зазначається, що депозит лише дає право на можливість отримати пристрій, якщо компанія вирішить його випустити, а повернення коштів не передбачене.

"Очікувані дати поставок, терміни запуску або очікуваний графік виробництва є лише необов'язковими оцінками", - також йдеться в умовах. "Trump Mobile не гарантує, що: пристрій буде комерційно випущено; будуть отримані регуляторні дозволи (включаючи авторизацію FCC); буде забезпечено сертифікацію оператора; виробництво розпочнеться або продовжиться; або доставка відбудеться в будь-які конкретні терміни".

Ще одним спірним питанням щодо смартфона була його оригінальна реклама, де стверджувалося, що пристрій вироблятимуть у США. Майже одразу ці заяви почали заперечувати експерти, а згодом брендування прибрала й сама Trump Mobile.

Попри постійні перенесення, зміни та заяви зі сторони компанії, точної дати релізу T1 Phone досі немає. Це викликало занепокоєння не лише у покупців та людей, що стежать за історією, а й у деяких демократів. У січні 2026 року 11 представників партії підписали лист, адресований Федеральній торговій комісії США, з проханням відкрити розслідування.