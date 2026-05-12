Європа створює альтернативу ракетам зі США: новий проєкт компанії з українсько-російським керівництвом
08:57 12.05.2026 |
Німецький оборонний гігант Rheinmetall запускає власне виробництво крилатих ракет разом з компанією Destinus. Це допоможе Європі закрити прогалини у захисті після зміни політики США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finansial Times.
Проєкт отримав назву Rheinmetall Destinus Strike Systems. Виробництво планують розпочати наприкінці 2026 року або на початку 2027 року.
Фахівці зосередяться на крилатих ракетах та балістичній артилерії. Основна мета - задовольнити потреби німецьких та міжнародних клієнтів. Нова ракета Ruta Block 2 зможе вражати цілі на відстані понад 700 км. Це менше, ніж в американських ракет Tomahawk, проте Європа потребує власного ресурсу. Згідно зі звітом європейських військових, Росія виготовляє 1100 крилатих ракет на рік, а Євросоюз поки що виробляє лише 300 одиниць.
Все вирішив "фактор Трампа"
Різка розбудова власного європейського ВПК почалась на тлі хиткої політики президента США Дональда Трампа в аспекті оборони ЄС та НАТО. Європейці не хочуть ризикувати власною безпекою, та й війна в Ірані довела, що арсенали Штатів не бездонні.
Отже, Німеччина та інші країни активізували розробку власних потужностей. Rheinmetall вперше заходить у нішу крилатих ракет. Раніше тут домінувала пан'європейська група MBDA.
Історія компанії та український слід
Назва ракети не випадкова, адже одним з керівників нідерландської Destinus є українець.
Хоча сам стартап було засновано ще у 2021 році колишнім росіянином, фізиком Михайлом Кокоричем. Він ще у 2011 заснував у РФ приватну космічну компанію Dauria, але був вимушений вже через рік емігрувати до США. Там він створив компанії Astro Digital та Momentus, які працювали з Пентагоном.
У 2023 році до команди приєднався Олександр Данилюк. Колишній міністр фінансів України став старшим віцепрезидентом з питань оборони.
Destinus уже допомагає ЗСУ - постачає Україні крилаті ракети та дрони. Через це Міністерство оборони Росії внесло компанію до списку потенційних цілей.
Компоненти для безпілотників виробляють за межами Швейцарії, а збирають техніку безпосередньо в Україні.
Що ще нового відомо про Rheinmetall
Німецький гігант націлився на порт в Румунії. Компанія хоче підсилитись у Чорному морі й для цього планує придбати суднобудівну корабельню Mangalia у Румунії для розширення морського виробництва.
Також компанія Rheinmetall показала дрон, який уже міг таємно воювати в Україні. Безпілотник FV-014 здатен уражати цілі на відстані до 100 км.
