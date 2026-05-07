Rheinmetall підтвердив поставку 100 тис. снарядів великого калібру для України

Німецький оборонний концерн Rheinmetall AG підтвердив поставку 100 тис. 155мм снарядів із дальністю пострілу до 60 км для України у 2026 році, повідомив паблік German Aid to Ukraine.

"Як щойно повідомив генеральний директор компанії Rheinmetall AG Армін Паппергер під час телеконференції за підсумками першого кварталу 2026 року, Україна потребує загалом 1,2 млн артилерійських снарядів збільшеної дальності на рік, при цьому Rheinmetall AG пропонує виготовити та поставити 100 000 таких снарядів (155-мм снаряди дальністю до 60 км)", - йдеться у повідомленні у соцмережі Х.