Найбільші у світі валютні резерви Китаю у квітні зросли на 2%

Валютні резерви КНР, найбільші у світі, у квітні зросли на $68,4 млрд (на 2%) порівняно з попереднім місяцем і становили $3,41 трлн, йдеться в повідомленні Народного банку Китаю.

Курс юаня минулого місяця піднявся на 0,83% щодо американської нацвалюти, тоді як долар США подешевшав на 1,76% до кошика основних світових валют.

Резерви золота на кінець квітня становили 74,64 млн унцій порівняно з 74,38 млн унцій місяцем раніше. Китайський ЦБ купував дорогоцінний метал вісімнадцятий місяць поспіль.

У вартісному вираженні запаси золота збільшилися до $344,17 млрд проти $342,76 млрд на кінець березня.

