У Північній Кореї скасували конституційну норму про возз’єднання

КНДР переглянула свою конституцію й виключила з неї всі згадки про об'єднання з Південною Кореєю. Про це у середу, 6 травня, повідомили агентства AFP і Reuters, які ознайомилися з документом.

В останній версії конституції більше немає пункту про те, що Північна Корея прагне до "об'єднання батьківщини".

Натомість у новій другій статті йдеться про те, що територія КНДР включає землю, "що межує з Китайською Народною Республікою та Російською Федерацією на півночі та з Республікою Корея на півдні", а також прилеглі води та повітряний простір. У цій статті також наголошується, що Північна Корея "ніколи не допустить будь-яких посягань на свою територію".

Окремий пункт про оборону описує КНДР як "відповідальну державу, що володіє ядерною зброєю". Стверджується, що держава просуватиме розробку ядерної зброї для захисту прав країни на виживання та розвиток, стримування війни та захисту регіонального і глобального миру та стабільності.

Переглянута конституція також визначає главу Державної ради Кім Чен Ина главою держави. Вперше прямо зазначено, що він контролює ядерні сили Північної Кореї.

Кім Чен Ин оголосив Південну Корею "найбільш ворожою державою"

1 березня президент Південної Кореї Лі Чже Мьон закликав КНДР припинити ворожнечу та конфронтацію. Він висловив сподівання, що Північна Корея "швидко повернеться за стіл переговорів" і приєднається до Сеула "у формуванні нового майбутнього".

"Ми продовжимо зусилля для відновлення діалогу з Північчю. У ролі посередника ми будемо спілкуватися зі США та сусідніми країнами, щоб діалог між Північною та Південною Кореєю відновився якнайшвидше", - сказав він.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин натомість наприкінці березня заявив, що Південна Корея буде визначена як "найбільш ворожа держава".