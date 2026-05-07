ЄС оцінює відповідність проєкту Цивільного кодексу України європейським нормам
09:22 07.05.2026 |
Європейський Союз аналізує проєкт Цивільного кодексу України, який Верховна Рада ухвалила в першому читанні. Про це на брифінгу 5 травня повідомила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова.
"Ми аналізуємо Цивільний кодекс (...) Але мушу сказати, що коли на складні питання отримують короткі відповіді - це завжди проблема. Це законодавство, яке потрібно було оновлювати вже кілька десятиліть. Останні зміни були внесені ще за часів комунізму або незабаром після нього. Тож реформа є необхідною", - , цитує її "Європейська правда".
Матернова додала, що під час підготовки до другого читання важливо знайти найкращий спосіб узгодження з ЄС.
Кабмін: Проєкт Цивільного кодексу доопрацюють перед другим читанням
Віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час брифінгу того ж дня повідомив, що проєкт нового Цивільного кодексу ще доопрацюють перед другим читанням. Він очікує складних дискусій, насамперед щодо положень сімейного права, оскільки саме до цього блоку найбільше критичних зауважень.
"Зараз, у проміжку між першим і другим читанням, саме час додати необхідні поправки, і вони будуть внесені, і перед голосуванням у другому читанні відбудеться справді комплексна, всеосяжна дискусія", - цитує його "Суспільне".
За словами віцепрем'єра, підготовка змін може тривати кілька місяців. Він зазначив, що обговорення законопроєкту допомагає систематизувати питання, які потребують врегулювання в українському законодавстві. Більшість з них стосується сімейного права та проблеми дискримінації.
Що відомо про проєкт Цивільного кодексу
Рада схвалила проєкт Цивільного кодексу в першому читанні 28 квітня. За законопроєкт проголосували 254 народні депутати. Його розкритикувала низка громадських організацій та правників через те, що він містить чимало суперечливих норм.
Одним із найбільш спірних положень нового кодексу правозахисники називають введення категорії "доброзвичайність". Ще одна критична норма - фактичний примус до примирення подружжя у випадках, коли жінка вагітна або дитині менше року.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
