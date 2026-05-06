Фінансові новини
- |
- 06.05.26
- |
- 20:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США посилив зниження до основних світових валют
15:11 06.05.2026 |
Курс американського долара активно знижується в парах з євро, фунтом стерлінгів і єною вдень у середу на тлі очікувань щодо швидкого врегулювання кризи на Близькому Сході.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,72%, ширший WSJ Dollar Index - 0,76%.
Індекс DXY перебуває на позначці 97,74 пункту. Індикатор повністю розгубив зростання, досягнуте на тлі зростання попиту на захисні активи після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого.
Портал Axios повідомив у середу, що Тегеран і Вашингтон працюють над меморандумом про завершення конфлікту і близькі до його узгодження.
"У Білому домі вважають, що наближаються до узгодження з Іраном тексту односторінкового меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення війни та щодо визначення рамок для детальніших перемовин з ядерної проблеми", - написав портал з посиланням на неназваних американських офіційних осіб. Американська сторона очікує, що Іран протягом найближчих 48 годин передасть відповіді щодо низки ключових пунктів цього документа.
"Нинішня версія меморандуму містить оголошення про завершення війни в близькосхідному регіоні та про початок 30-денного періоду переговорів щодо детальної угоди про відкриття Ормузької протоки, обмеження іранської ядерної програми та скасування санкцій США", - зазначає Axios.
"Останні новини свідчать про значну зміну в риториці і, ймовірно, ринки сприймуть їх як суто позитивний фактор", - зазначила аналітик Capital.com Даніела Готорн.
Водночас ціна нафти Brent падає більш ніж на 10%, що сприяє деякому ослабленню побоювань щодо прискорення інфляції та посилення грошово-кредитної політики ключовими центральними банками.
Євро за даними на 14:33 кч торгується по $1,1787, з підвищенням на 0,79% від рівня закриття попередньої сесії.
Курс фунта зріс на 0,75%, до $1,3641.
Вартість американської валюти в парі з єною знижується на 1,25% і становить 155,92 єни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ повідомляють про план Франції обміняти вигідну угоду з Грецією на 43 Mirage для України
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
|ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Місткість, програми та економія води: що важливо в посудомийних машинах
У РУБРИЦІ
|Долар США посилив зниження до основних світових валют
|США й Іран узгоджують меморандум про припинення війни — Axios
|Амстердам забороняє рекламу м’яса і бензинових авто — прецедент для Європи
|Після виходу ОАЕ ОПЕК+ обмежилась символічним підвищенням квот — ЗМІ
|Допомога Україні на €90 млрд: Британія планує приєднатися до ініціативи ЄС
|Через регіональну кризу Ірак диверсифікує експорт, будує новий нафтопровід «Басра-Хадіта»
Бізнес
|До 50% собівартості iPhone припадатиме на пам’ять через стрибок цін — аналітики
|Крипторинок у стагнації: біткоїн майже на дні, Ethereum відстає — що далі
|Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
|У Києві переглянуть тарифи на паркування: вперше за 5 років і з бонусом для постійних користувачів
|За п’ять років число мільярдерів у світі може різко зрости — оцінка Guardian
|Google запускає еру «гіперкомп’ютерів» — як вони прискорюють ШІ
|Microsoft уперше за пів століття пропонує добровільне звільнення — охопить 7% штату в США