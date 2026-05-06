Долар США посилив зниження до основних світових валют

Курс американського долара активно знижується в парах з євро, фунтом стерлінгів і єною вдень у середу на тлі очікувань щодо швидкого врегулювання кризи на Близькому Сході.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,72%, ширший WSJ Dollar Index - 0,76%.

Індекс DXY перебуває на позначці 97,74 пункту. Індикатор повністю розгубив зростання, досягнуте на тлі зростання попиту на захисні активи після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого.

Портал Axios повідомив у середу, що Тегеран і Вашингтон працюють над меморандумом про завершення конфлікту і близькі до його узгодження.

"У Білому домі вважають, що наближаються до узгодження з Іраном тексту односторінкового меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення війни та щодо визначення рамок для детальніших перемовин з ядерної проблеми", - написав портал з посиланням на неназваних американських офіційних осіб. Американська сторона очікує, що Іран протягом найближчих 48 годин передасть відповіді щодо низки ключових пунктів цього документа.

"Нинішня версія меморандуму містить оголошення про завершення війни в близькосхідному регіоні та про початок 30-денного періоду переговорів щодо детальної угоди про відкриття Ормузької протоки, обмеження іранської ядерної програми та скасування санкцій США", - зазначає Axios.

"Останні новини свідчать про значну зміну в риториці і, ймовірно, ринки сприймуть їх як суто позитивний фактор", - зазначила аналітик Capital.com Даніела Готорн.

Водночас ціна нафти Brent падає більш ніж на 10%, що сприяє деякому ослабленню побоювань щодо прискорення інфляції та посилення грошово-кредитної політики ключовими центральними банками.

Євро за даними на 14:33 кч торгується по $1,1787, з підвищенням на 0,79% від рівня закриття попередньої сесії.

Курс фунта зріс на 0,75%, до $1,3641.

Вартість американської валюти в парі з єною знижується на 1,25% і становить 155,92 єни.

