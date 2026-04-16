МВФ прогнозує: світовий держборг — 100% ВВП уже у 2029 році

Глобальний обсяг держборгу може сягнути 100% світового ВВП вже у 2029 році - на рік раніше, ніж очікувалося, йдеться в доповіді Міжнародного валютного фонду (МВФ) Fiscal Monitor.

У минулому цей рівень досягався лише в роки після Другої світової війни.

У 2025 році глобальний держборг становив 93,9% ВВП.

"Основна частина накопичення боргу припадає на частку найбільших за розміром економік. Напруженість у сфері держфінансів зумовлена потребами, що зростають, у фінансуванні витрат на соціальні потреби та оборону, а також збільшенням процентних витрат. Наслідки конфлікту на Близькому Сході чинять додатковий тиск на держбюджети", - йдеться в доповіді.

"Близькосхідний конфлікт може додатково погіршити стан держфінансів через зростання цін на продовольство і паливо, посилення фінансових умов, зниження економічної активності та збільшення оборонних витрат", - зазначає МВФ.

Як очікується, США і Китай зроблять основний внесок у збільшення глобального держборгу в найближчі роки.

МВФ прогнозує зростання держборгу США у 2029 році до 135,5% ВВП проти 123,9% ВВП у 2025 році, Китаю - до 120,3% з 99,2% ВВП.

У розвинених країнах без урахування США показник, як очікується, скоротиться 2029 року до 93,9% з 95,3% ВВП.

Прогноз для єврозони передбачає зростання до 89% з 87,1% ВВП.

МВФ очікує збільшення держборгу в країнах, що розвиваються, без урахування Китаю 2029 року до 60,8% з 57,5% ВВП.

У разі Росії прогнозується підвищення держборгу до цього часу до 25,4% ВВП з торішніх 17,2% ВВП.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,5152
  0,0155
 0,04
EUR
 1
 51,2718
  0,0535
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2819  0,06 0,14 43,8063  0,06 0,15
EUR 51,0181  0,17 0,34 51,7156  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5750  0,03 0,06 43,6050  0,01 0,03
EUR 51,3836  0,04 0,07 51,4015  20,02 63,78

