МВФ прогнозує: світовий держборг — 100% ВВП уже у 2029 році

Глобальний обсяг держборгу може сягнути 100% світового ВВП вже у 2029 році - на рік раніше, ніж очікувалося, йдеться в доповіді Міжнародного валютного фонду (МВФ) Fiscal Monitor.

У минулому цей рівень досягався лише в роки після Другої світової війни.

У 2025 році глобальний держборг становив 93,9% ВВП.

"Основна частина накопичення боргу припадає на частку найбільших за розміром економік. Напруженість у сфері держфінансів зумовлена потребами, що зростають, у фінансуванні витрат на соціальні потреби та оборону, а також збільшенням процентних витрат. Наслідки конфлікту на Близькому Сході чинять додатковий тиск на держбюджети", - йдеться в доповіді.

"Близькосхідний конфлікт може додатково погіршити стан держфінансів через зростання цін на продовольство і паливо, посилення фінансових умов, зниження економічної активності та збільшення оборонних витрат", - зазначає МВФ.

Як очікується, США і Китай зроблять основний внесок у збільшення глобального держборгу в найближчі роки.

МВФ прогнозує зростання держборгу США у 2029 році до 135,5% ВВП проти 123,9% ВВП у 2025 році, Китаю - до 120,3% з 99,2% ВВП.

У розвинених країнах без урахування США показник, як очікується, скоротиться 2029 року до 93,9% з 95,3% ВВП.

Прогноз для єврозони передбачає зростання до 89% з 87,1% ВВП.

МВФ очікує збільшення держборгу в країнах, що розвиваються, без урахування Китаю 2029 року до 60,8% з 57,5% ВВП.

У разі Росії прогнозується підвищення держборгу до цього часу до 25,4% ВВП з торішніх 17,2% ВВП.