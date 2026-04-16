МВФ прогнозує: світовий держборг — 100% ВВП уже у 2029 році
13:50 16.04.2026 |
Глобальний обсяг держборгу може сягнути 100% світового ВВП вже у 2029 році - на рік раніше, ніж очікувалося, йдеться в доповіді Міжнародного валютного фонду (МВФ) Fiscal Monitor.
У минулому цей рівень досягався лише в роки після Другої світової війни.
У 2025 році глобальний держборг становив 93,9% ВВП.
"Основна частина накопичення боргу припадає на частку найбільших за розміром економік. Напруженість у сфері держфінансів зумовлена потребами, що зростають, у фінансуванні витрат на соціальні потреби та оборону, а також збільшенням процентних витрат. Наслідки конфлікту на Близькому Сході чинять додатковий тиск на держбюджети", - йдеться в доповіді.
"Близькосхідний конфлікт може додатково погіршити стан держфінансів через зростання цін на продовольство і паливо, посилення фінансових умов, зниження економічної активності та збільшення оборонних витрат", - зазначає МВФ.
Як очікується, США і Китай зроблять основний внесок у збільшення глобального держборгу в найближчі роки.
МВФ прогнозує зростання держборгу США у 2029 році до 135,5% ВВП проти 123,9% ВВП у 2025 році, Китаю - до 120,3% з 99,2% ВВП.
У розвинених країнах без урахування США показник, як очікується, скоротиться 2029 року до 93,9% з 95,3% ВВП.
Прогноз для єврозони передбачає зростання до 89% з 87,1% ВВП.
МВФ очікує збільшення держборгу в країнах, що розвиваються, без урахування Китаю 2029 року до 60,8% з 57,5% ВВП.
У разі Росії прогнозується підвищення держборгу до цього часу до 25,4% ВВП з торішніх 17,2% ВВП.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
