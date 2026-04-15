15.04.26
- 17:53
Посилення оборонної промисловості: ЄС фінансує 57 проєктів, частина з них — з Україною
15:33 15.04.2026 |
За результатами конкурсів, проведених у 2025 році, Європейський Союз виділить 1,07 млрд євро на реалізацію 57 нових проєктів у рамках Європейського оборонного фонду, в яких будуть брати участь і українські компанії.
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомили у пресслужбі Єврокомісії.
Євросоюз виділяє мільярд євро на 57 безпекових проєктів, у деяких з них бере участь Україна.
"Після оцінки конкурсів 2025 року в рамках Європейського оборонного фонду Європейська комісія інвестує 1,07 млрд євро у 57 нових проєктів", - повідомили у Єврокомісії.
Вказані проєкти охоплюють широкий спектр критично важливих оборонних секторів, включаючи штучний інтелект, кіберзахист, дрони та системи протидії дронам.
Проєкти залучають 634 компанії з 26 держав-членів ЄС та Норвегії. За підтримки Офісу інновацій ЄС у сфері оборони у Києві стало можливим також залучити українських партнерів до виконання деяких проєктів.
"ЄС поглиблює співпрацю з українською оборонною промисловістю. Це партнерство спрямоване на кращу інтеграцію України в європейську промислову базу. Одна з ключових ініціатив, проєкт STRATUS, розробить кіберзахисну систему на базі ШІ для роїв дронів. До нього залучений український субпідрядник, що забезпечить отримання проєктом прямих переваг від досвіду на полі бою", - розповіли європейські посадовці.
Інвестиції підтримають цілі, визначені в Дорожній карті оборонної готовності ЄС до 2030 року, і забезпечать необхідне фінансування для чотирьох основних флагманських оборонних ініціатив ЄС: Європейської ініціативи з протидії дронам, Східного флангу, Європейського повітряного щита та Європейського космічного щита.
Для залучення нових талантів кілька проєктів, зосереджених на масовому виробництві доступних боєприпасів для дронів, запустять "субконкурси" для стартапів та малих і середніх підприємств. Ці менші компанії можуть отримати до 60 тисяч євро кожна.
"Українські суб'єкти також можуть подавати заявки", - кажуть у Єврокомісії.
Повідомляється, що 675 млн євро підтримають 32 ініціативи з розвитку потенціалу, а 332 млн євро підуть на 25 дослідницьких проєктів.
Відповідні грантові угоди планують підписати до кінця 2026 року.
