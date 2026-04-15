Лагард: економіка єврозони розвивається гірше за базові прогнози

Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що економічна ситуація в єврозоні стала гіршою, ніж очікувалося за базовим сценарієм.

Основною причиною відхилення від початкового прогнозу є високий рівень непередбачуваності та невизначеності, спричинений війною на Близькому Сході. Мирні переговори між США й Іраном на минулих вихідних ні до чого не призвели, але сторони готують нову спробу.

"До 27 лютого [...] Європа рухалася дуже впевненим курсом і перебувала у вигідній позиції. Тривало відновлення, інфляція залишалася під контролем, перебуваючи біля нашої цільової позначки у 2%", - розповіла Лагард в інтерв'ю Bloomberg.

На той момент у ЄЦБ було три сценарії економічної ситуації - базовий, несприятливий та суворий.

Після початку війни на Близькому Сході економіка опинилася "десь посередині" між базовим та несприятливим прогнозами, сказала Лагард, але це положення змінюється щодня залежно від цін на нафту, газ та інших даних.

ЄЦБ уже переглянув свої прогнози у бік погіршення: очікувану інфляцію підвищили до 2,6%, а зростання погіршили до 0,9%. У більш песимістичних сценаріях інфляція може перевищити 4-6% і спровокувати короткотривалу рецесію в економіці.

Найгіршим варіантом розвитку подій Лагард вважає подальшу ескалацію війни, що може призвести до тривалого закриття Ормузької протоки, через яку проходить 20% світової нафти та газу. "Як колишня голова МВФ, я бачила, як успішні програми повністю знищувалися війною, тому це завжди найгірший результат, якщо говорити суворими економічними термінами", - сказала вона.