США відновили санкційні обмеження щодо російського нафтового сектору

Адміністрація США вирішила не продовжувати дію винятку із санкцій, що дозволяв усім охочим купляти російську нафту, яка вже була завантажена на танкери.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Politico.

"Російські санкції проти російської нафти знову почали діяти, після того, як адміністрація Трампа дозволила збігти терміну чинності винятку", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Штати до останнього моменту не відповідали однозначно на запитання, чи планують вони продовжувати дію винятку, запровадженого минулого місяця з метою зниження глобальних цін на нафту.

Однак співрозмовники Politico у сенаті США наголошують, що Росія досі використовує численні обхідні шляхи збуту своєї нафти. "Навіть до запровадження винятку, підсанкційна російська нафта потрапляла на ринок, оскільки адміністрація Трампа протягом понад року не схвалила жодних обмежувальних заходів, що завадили б Росії обходити санкції на продаж нафти й закупівлю важливих для воєнної машини Кремля товарів", - зазначило анонімне джерело Politico.