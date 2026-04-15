Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МВФ погіршив прогноз світового зростання на 2026 рік через конфлікт з Іраном

Міжнародний валютний фонд (МВФ) на тлі близькосхідного конфлікту переглянув у гірший бік свій січневий прогноз щодо темпів зростання світового ВВП і глобальної інфляції у 2026 році. Геополітична невизначеність змусила МВФ цього разу розробити кілька сценаріїв прогнозу: базовий, який виходить зі швидкої нормалізації ситуації навколо Ірану, і ризикові, які допускають затягування конфлікту або його ескалацію. Найгірший варіант відправить глобальну економіку на межу рецесії, попереджає МВФ.

ДІАПАЗОН ВІД ЛЕГКОГО УПОВІЛЬНЕННЯ ДО РЕЦЕСІЇ

У вівторок фонд опублікував традиційний квітневий огляд світової економіки (World Economic Outlook), приурочений до весняних зустрічей МВФ і Світового банку. Прогноз зростання світової економіки на 2026 рік знижено на 0,2 в.п. - з 3,3% до 3,1% порівняно з 3,4% за підсумками 2025 р. Прогноз на 2027 рік залишився колишнім - 3,2%.

Ключовий вплив на зниження прогнозу справив конфлікт на Близькому Сході, йдеться в огляді. Якби його не сталося, оцінка зростання глобальної економіки була б, навпаки, підвищена - на 0,1 в.п., до 3,4%. Війна проти Ірану переважила вплив таких позитивних чинників, як інвестиції, що зростають, в технологічний сектор, м'які фінансові умови, включно з ослабленням долара, підтримка з боку фіскальної та монетарної політики.

Прогноз щодо глобальної інфляції на 2026 рік був істотно підвищений - на 0,6 в.п., до 4,4% (у січні фонд підвищував прогноз на 0,1 в.п., до 3,8%) порівняно з 4,1% за 2025 рік. У 2027 році фонд очікує зростання світових цін на 3,7% порівняно з 3,4%, які прогнозував у січні.

Фонд також на 0,6 в.п. підвищив прогноз щодо інфляції в країнах із розвиненою економікою - до 2,8% з 2,2%, у 2027 році чекає 2,2% (раніше - 2,1%). Прогноз щодо країн із ринком, що формується, і країн, що розвиваються, 2026 року збільшено на 0,7 в.п., до 5,5% із 4,8%, наступного року очікується уповільнення інфляції до 4,6%, що вище за січневий прогноз на 0,3 п.п.

Фонд суттєво підвищив оцінку середньої ціни нафти 2026 року на тлі збоїв у виробництві та транспортуванні на Близькому Сході - замість зниження на 8,5%, яке очікувалося в січні, він чекає на її зростання на 21,4%, до $82,22 (раніше - $62,13, ідеться про середньоарифметичне значення вартості трьох різних бенчмарків - Brent, WTI і Dubai). Водночас, за оцінкою фонду, тиск на ціни природного газу буде сильнішим через технічну складність відновлення виробництва та менший обсяг запасів.

У 2027 році фонд очікує зниження цін на нафту на 7,6% - до $75,97 (у січневому прогнозі було $62,17).

МВФ продовжив підвищення прогнозу зростання обсягу світової торгівлі на 2026 рік, додавши до нього ті самі 0,2 в.п., що й у січні - тепер до 2,8%. Прогноз на 2027 рік збільшено на 0,7 в.п. - до 3,8% з 3,1%.

Базовий прогноз ґрунтується на припущенні, що війна на Близькому Сході буде обмежена в тривалості та масштабі, і потрясіння вщухнуть до середини року.

Крім базового, фонд розрахував і два альтернативні варіанти прогнозу. У сценарії конфлікту зі значнішим і стійкішим зростанням цін на енергоносії глобальна економіка загальмує сильніше - до 2,5% у 2026 році, а інфляція досягне 5,4%. За жорсткого сценарію, що передбачає масштабний збиток для енергетичної інфраструктури порушеного конфліктом регіону, світова економіка додасть цього року лише 2%, опинившись на межі рецесії (глобальне зростання нижче цієї позначки МВФ вважає близьким до зони рецесії).

Середні ціни на нафту в ризикових варіантах сценаріїв - $100 і $110 2026 року і $75 і $125 2027 року відповідно.

ПРОГНОЗИ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІК КРАЇН

Прогноз зростання економік країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються, у 2026 році знижено на 0,3 в.п., до 3,9%, у 2027 році фонд чекає зростання на 4,2% (попередня оцінка - 4,1%). Оцінка зростання розвинених країн МВФ у 2026 і 2027 роках залишилася колишньою - 1,8% і 1,7%, відповідно.

Фонд знизив оцінку зростання економіки Китаю у 2026 році на 0,1 в.п., до 4,4%, зберіг на 2027 рік - 4%. Оцінку зростання ВВП Індії в поточному році і наступному році підвищено на 0,1 в.п., до 6,5% щорічно. Прогноз щодо Бразилії підвищено на 0,3 в.п. у поточному році, до 1,9%, на 2027 рік оцінку знижено на 0,3 в.п., до 2%.

Прогноз зростання ВВП США погіршено 2026 року на 0,1 в.п., до 2,3%. У 2027 році МВФ чекає зростання американської економіки на 2,1% (раніше - 2%).

Також МВФ знизив прогноз зростання економіки країн єврозони в поточному і наступному році на 0,2 в.п., до 1,1% і 1,2% відповідно.

У Німеччині фонд очікує в поточному році зростання на 0,8% (раніше - 1,1%), у 2027 році - 1,2% (раніше - 1,5%).

Прогноз щодо Іспанії на 2026 рік знижено до 2,1% з 2,3%, у 2027 році очікується зростання на 1,8% (було 1,9%).

Щодо ВВП Франції оцінку знижено до 0,9% з 1% 2026 року, наступного року зростання становитиме також 0,9% (попередня оцінка - 1,2%).

В Італії прогнозується зростання на 0,5% щорічно (раніше очікувалося зростання на 0,7%).

МВФ також знизив оцінку зростання ВВП Великої Британії на 2026 рік до 0,8% з 1,3%, на 2027 рік - до 1,3% з 1,5%.

Прогноз щодо економіки Японії залишився колишнім - зростання на 0,7% і 0,6% відповідно.

Прогноз зростання російської економіки на 2026 рік МВФ поліпшив на 0,3 в.п. - до 1,1% з 0,8%, очікуваних ним у січні. Це на символічний 0,1 в.п. більше, ніж результат 2025 року (зростання на 1%).

У січні фонд погіршував російський прогноз на 2026 рік на 0,2 в.п. порівняно з жовтневим варіантом (+1%), а за підсумками 2025 року чекав лише 0,6% зростання.

У 2027 році фонд очікує зростання ВВП Росії також на 1,1% (у січні прогноз був 1%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,5152
  0,0155
 0,04
EUR
 1
 51,2718
  0,0535
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2204  0,01 0,02 43,7421  0,05 0,11
EUR 50,8467  0,12 0,25 51,5942  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5500  0,11 0,25 43,5900  0,11 0,24
EUR 51,3454  0,08 0,15 31,3838  19,92 38,83

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес