МВФ погіршив прогноз світового зростання на 2026 рік через конфлікт з Іраном

Міжнародний валютний фонд (МВФ) на тлі близькосхідного конфлікту переглянув у гірший бік свій січневий прогноз щодо темпів зростання світового ВВП і глобальної інфляції у 2026 році. Геополітична невизначеність змусила МВФ цього разу розробити кілька сценаріїв прогнозу: базовий, який виходить зі швидкої нормалізації ситуації навколо Ірану, і ризикові, які допускають затягування конфлікту або його ескалацію. Найгірший варіант відправить глобальну економіку на межу рецесії, попереджає МВФ.

ДІАПАЗОН ВІД ЛЕГКОГО УПОВІЛЬНЕННЯ ДО РЕЦЕСІЇ

У вівторок фонд опублікував традиційний квітневий огляд світової економіки (World Economic Outlook), приурочений до весняних зустрічей МВФ і Світового банку. Прогноз зростання світової економіки на 2026 рік знижено на 0,2 в.п. - з 3,3% до 3,1% порівняно з 3,4% за підсумками 2025 р. Прогноз на 2027 рік залишився колишнім - 3,2%.

Ключовий вплив на зниження прогнозу справив конфлікт на Близькому Сході, йдеться в огляді. Якби його не сталося, оцінка зростання глобальної економіки була б, навпаки, підвищена - на 0,1 в.п., до 3,4%. Війна проти Ірану переважила вплив таких позитивних чинників, як інвестиції, що зростають, в технологічний сектор, м'які фінансові умови, включно з ослабленням долара, підтримка з боку фіскальної та монетарної політики.

Прогноз щодо глобальної інфляції на 2026 рік був істотно підвищений - на 0,6 в.п., до 4,4% (у січні фонд підвищував прогноз на 0,1 в.п., до 3,8%) порівняно з 4,1% за 2025 рік. У 2027 році фонд очікує зростання світових цін на 3,7% порівняно з 3,4%, які прогнозував у січні.

Фонд також на 0,6 в.п. підвищив прогноз щодо інфляції в країнах із розвиненою економікою - до 2,8% з 2,2%, у 2027 році чекає 2,2% (раніше - 2,1%). Прогноз щодо країн із ринком, що формується, і країн, що розвиваються, 2026 року збільшено на 0,7 в.п., до 5,5% із 4,8%, наступного року очікується уповільнення інфляції до 4,6%, що вище за січневий прогноз на 0,3 п.п.

Фонд суттєво підвищив оцінку середньої ціни нафти 2026 року на тлі збоїв у виробництві та транспортуванні на Близькому Сході - замість зниження на 8,5%, яке очікувалося в січні, він чекає на її зростання на 21,4%, до $82,22 (раніше - $62,13, ідеться про середньоарифметичне значення вартості трьох різних бенчмарків - Brent, WTI і Dubai). Водночас, за оцінкою фонду, тиск на ціни природного газу буде сильнішим через технічну складність відновлення виробництва та менший обсяг запасів.

У 2027 році фонд очікує зниження цін на нафту на 7,6% - до $75,97 (у січневому прогнозі було $62,17).

МВФ продовжив підвищення прогнозу зростання обсягу світової торгівлі на 2026 рік, додавши до нього ті самі 0,2 в.п., що й у січні - тепер до 2,8%. Прогноз на 2027 рік збільшено на 0,7 в.п. - до 3,8% з 3,1%.

Базовий прогноз ґрунтується на припущенні, що війна на Близькому Сході буде обмежена в тривалості та масштабі, і потрясіння вщухнуть до середини року.

Крім базового, фонд розрахував і два альтернативні варіанти прогнозу. У сценарії конфлікту зі значнішим і стійкішим зростанням цін на енергоносії глобальна економіка загальмує сильніше - до 2,5% у 2026 році, а інфляція досягне 5,4%. За жорсткого сценарію, що передбачає масштабний збиток для енергетичної інфраструктури порушеного конфліктом регіону, світова економіка додасть цього року лише 2%, опинившись на межі рецесії (глобальне зростання нижче цієї позначки МВФ вважає близьким до зони рецесії).

Середні ціни на нафту в ризикових варіантах сценаріїв - $100 і $110 2026 року і $75 і $125 2027 року відповідно.

ПРОГНОЗИ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІК КРАЇН

Прогноз зростання економік країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються, у 2026 році знижено на 0,3 в.п., до 3,9%, у 2027 році фонд чекає зростання на 4,2% (попередня оцінка - 4,1%). Оцінка зростання розвинених країн МВФ у 2026 і 2027 роках залишилася колишньою - 1,8% і 1,7%, відповідно.

Фонд знизив оцінку зростання економіки Китаю у 2026 році на 0,1 в.п., до 4,4%, зберіг на 2027 рік - 4%. Оцінку зростання ВВП Індії в поточному році і наступному році підвищено на 0,1 в.п., до 6,5% щорічно. Прогноз щодо Бразилії підвищено на 0,3 в.п. у поточному році, до 1,9%, на 2027 рік оцінку знижено на 0,3 в.п., до 2%.

Прогноз зростання ВВП США погіршено 2026 року на 0,1 в.п., до 2,3%. У 2027 році МВФ чекає зростання американської економіки на 2,1% (раніше - 2%).

Також МВФ знизив прогноз зростання економіки країн єврозони в поточному і наступному році на 0,2 в.п., до 1,1% і 1,2% відповідно.

У Німеччині фонд очікує в поточному році зростання на 0,8% (раніше - 1,1%), у 2027 році - 1,2% (раніше - 1,5%).

Прогноз щодо Іспанії на 2026 рік знижено до 2,1% з 2,3%, у 2027 році очікується зростання на 1,8% (було 1,9%).

Щодо ВВП Франції оцінку знижено до 0,9% з 1% 2026 року, наступного року зростання становитиме також 0,9% (попередня оцінка - 1,2%).

В Італії прогнозується зростання на 0,5% щорічно (раніше очікувалося зростання на 0,7%).

МВФ також знизив оцінку зростання ВВП Великої Британії на 2026 рік до 0,8% з 1,3%, на 2027 рік - до 1,3% з 1,5%.

Прогноз щодо економіки Японії залишився колишнім - зростання на 0,7% і 0,6% відповідно.

Прогноз зростання російської економіки на 2026 рік МВФ поліпшив на 0,3 в.п. - до 1,1% з 0,8%, очікуваних ним у січні. Це на символічний 0,1 в.п. більше, ніж результат 2025 року (зростання на 1%).

У січні фонд погіршував російський прогноз на 2026 рік на 0,2 в.п. порівняно з жовтневим варіантом (+1%), а за підсумками 2025 року чекав лише 0,6% зростання.

У 2027 році фонд очікує зростання ВВП Росії також на 1,1% (у січні прогноз був 1%).