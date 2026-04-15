Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Останні партії довоєнної нафти із Затоки незабаром прибудуть до пунктів призначення — Financial Times

Останні танкери з нафтою, завантаженою у країнах Перської Затоки до початку війни з Іраном та блокування Ормузької протоки, у найближчі дні прибудуть до своїх місць призначення.

Про це пише Financial Times.

Ці останні танкери прибудуть до Малайзії та Австралії до 20 квітня, після чого дефіцит нафти в азійському регіоні посилиться.

Обсяги поставок нафти до Азії з Близького Сходу, за винятком іранської нафти, в перші два тижні квітня впали до мінімального рівня - в середньому 4 млн барелів на добу. Довоєнний рівень становив 13,4 млн барелів на добу.

До початку війни країни Азії імпортували близько 80% своєї нафти з Близького Сходу. Тепер регіон імпортує нафту, яка мала б піти до Європи та інших частин світу.

"Європейські та азійські нафтопереробники борються за залишки нафти, що призводить до зростання спотової ціни на нафту марки Brent, більш пов'язаної з негайною фізичною поставкою, ніж ф'ючерси на Brent, до рекордних рівнів", - зазначила Наташа Канева, аналітикиня JPMorgan.

Зокрема Філіппіни втратили понад 95% свого імпорту нафти та оголосили надзвичайний стан в енергетиці після того, як ціни на бензин у країні зросли вдвічі.

Індонезія та В'єтнам порекомендували громадянам працювати з дому, а Австралія вивільнила резерви, знизила податки на пальне та запровадила національний план забезпечення паливної безпеки.

Фатіх Бірол, керівник Міжнародного енергетичного агентства, заявив, що країни-члени організації можуть випустити на ринок додаткові обсяги стратегічних запасів нафти, щоб запобігти подальшому зростанню цін.

Члени організації вже вивільнили рекордні 400 млн барелів із своїх резервних запасів.

"Якщо ми вирішимо, що настав час, ми готові діяти, і діяти негайно", - каже Бірол.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4997
  0,0625
 0,14
EUR
 1
 51,3253
  0,5733
 1,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2204  0,01 0,02 43,7421  0,05 0,11
EUR 50,8467  0,12 0,25 51,5942  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4400  0,09 0,21 43,4850  0,09 0,22
EUR 51,2678  0,31 0,60 51,3036  0,30 0,59

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес