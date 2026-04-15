Фінансові новини
- |
- 15.04.26
- |
- 10:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Останні партії довоєнної нафти із Затоки незабаром прибудуть до пунктів призначення — Financial Times
08:57 15.04.2026 |
Останні танкери з нафтою, завантаженою у країнах Перської Затоки до початку війни з Іраном та блокування Ормузької протоки, у найближчі дні прибудуть до своїх місць призначення.
Про це пише Financial Times.
Ці останні танкери прибудуть до Малайзії та Австралії до 20 квітня, після чого дефіцит нафти в азійському регіоні посилиться.
Обсяги поставок нафти до Азії з Близького Сходу, за винятком іранської нафти, в перші два тижні квітня впали до мінімального рівня - в середньому 4 млн барелів на добу. Довоєнний рівень становив 13,4 млн барелів на добу.
До початку війни країни Азії імпортували близько 80% своєї нафти з Близького Сходу. Тепер регіон імпортує нафту, яка мала б піти до Європи та інших частин світу.
"Європейські та азійські нафтопереробники борються за залишки нафти, що призводить до зростання спотової ціни на нафту марки Brent, більш пов'язаної з негайною фізичною поставкою, ніж ф'ючерси на Brent, до рекордних рівнів", - зазначила Наташа Канева, аналітикиня JPMorgan.
Зокрема Філіппіни втратили понад 95% свого імпорту нафти та оголосили надзвичайний стан в енергетиці після того, як ціни на бензин у країні зросли вдвічі.
Індонезія та В'єтнам порекомендували громадянам працювати з дому, а Австралія вивільнила резерви, знизила податки на пальне та запровадила національний план забезпечення паливної безпеки.
Фатіх Бірол, керівник Міжнародного енергетичного агентства, заявив, що країни-члени організації можуть випустити на ринок додаткові обсяги стратегічних запасів нафти, щоб запобігти подальшому зростанню цін.
Члени організації вже вивільнили рекордні 400 млн барелів із своїх резервних запасів.
"Якщо ми вирішимо, що настав час, ми готові діяти, і діяти негайно", - каже Бірол.
|
|
ТЕГИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Європейський Союз зберігає плани розпочати виплату €90 млрд кредиту Україна у II кварталі 2026 року: бракує ще трьох документів
Європейський Союз все ще налаштований розпочати виплату Позики на підтримку України розміром EUR90 млрд у другому кварталі цього року, ведеться робота з українськими представниками над необхідними для цього документами, сказав речник Європейської комісії з економічних питань Балаш Уйварі на брифінгу у Брюселі у вівторок.
