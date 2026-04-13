М’який тиск Пекіна: Китай обіцяє Тайваню транспортні й культурні послаблення в обмін на співпрацю

Після візиту лідерки тайванської опозиції Чен Лі-вунь, прихильної до Пекіна, Китай оголосив про відновлення деяких зв'язків із Тайванем, які призупиняли через роки напруженості.

10 квітня до Китаю прибула Чен Лі-вунь, лідерка Гоміндану - найбільшої опозиційної партії Китаю. Під час візиту вона зустрілася з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і обговорила необхідність миру та примирення між Тайбеєм та Пекіном.

Згодом Китай представив 10 нових стимулювальних заходів для Тайваню, які «передбачають» встановлення регулярного механізму зв'язку між Гомінданом та Комуністичною партією Китаю, повне відновлення авіасполучень між двома сторонами та дозвіл особам із Шанхаю та провінції Фуцзянь - найближчої до Тайваню - відвідувати острів.

Водночас незрозуміло, як відновлення авіасполучень будуть реалізовувати без узгодження з тайванським урядом.

Крім того, у Китаї дозволять тайванські телевізійні драми (дорами), документальні фільми та анімаційні фільми за умови, що вони мають «правильну орієнтацію, корисний контент та високу якість виробництва».

У 2021 році Китай заборонив імпорт тайванських ананасів, а з того часу поширив заборону на інші фрукти та продукти, включно з морським окунем, кальмарами та тунцем. Тепер же Пекін обіцяє створити механізм для полегшення стандартів інспекції харчових продуктів та рибної продукції, але за умови «протистояння незалежності Тайваню».

У своїй заяві Гоміндан привітав оголошення Китаю, назвавши це «подарунком» народу Тайваню. Однак тайванська рада, яка відповідає за політику острова щодо Китаю, заявила, що так звані односторонні поступки Пекіна - це лише «отруйні пігулки», упаковані у «щедрі подарункові пакети».

Від контактів із президентом Тайваню Лаєм Цінде, який відкидає претензії Китаю на острів, Пекін відмовляється, називаючи його «сепаратистом».